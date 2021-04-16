Три глупых фразы, которые отпугивают деньги

Эти фразы не разорят вас, а вот действия, следующие за ними – запросто. "Рамблер" вспомнил несколько выражений, которые могут нанести серьезный урон финансовому положению.
"Зачем нам брачный контракт, ведь мы не будем разводиться!"
На подходе в ЗАГС едва ли кто-то предвидит, что спустя несколько лет с новоиспеченным супругом придется развестись. Однако, по данным ЕМИСС, в 2020 году в России распалось 73% браков. И это одна из причин, по которой не стоит игнорировать брачный контракт – это обыкновенная мера предосторожности, широко распространенная на Западе, которая поможет вам не остаться на улице и не лишиться всех накоплений в случае развода.
"Неважно, что кредит на два года, зато новый смартфон уже сейчас"
В некоторых случаях без кредита бывает и правда невозможно обойтись: например, когда срочно требуется дорогостоящее лечение. Однако покупка последней модели смартфона (и других товаров, которые не являются острой необходимостью) – это не то, ради чего стоит обрастать долгами. Радость от легкой покупки продлится от силы несколько дней, а выплачивать деньги банку придется еще очень долго.
"Один раз живем!"
Копить деньги – задача, с которой под силу справиться отнюдь не всем. Но даже те, кому удается отложить крупную сумму, нередко срываются ради сиюминутных "хотелок". К примеру, человек целый год копил на собственную квартиру, а в итоге, решив, что "живем один раз", купил дорогостоящую игровую приставку. Череда таких срывов приводит к тому, что человек совершенно перестает заботиться о будущем и в конце концов остается у разбитого корыта.