Официантка облила будущую свекровь на свадьбе и обрадовала невесту

Бывшая официантка рассказала, как случайно пролила подливку на мать жениха на свадьбе, а потом получила чаевые от невесты. Ролик об этом девушка выложила в TikTok.

Блогерша из английского города Кендел несколько лет назад подрабатывала официанткой, но не задержалась в профессии из-за своей неуклюжести.

Однажды он работала на свадьбе и выронила соусник с подливкой прям на колени матери жениха. К тому же, женщина была одета в светлое платье. Женщине пришлось срочно ехать домой переодеваться, благо она жила недалеко.

«Подливка была горячей, она была буквально везде и, слава богу, она не обожгла гостью».