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Официантка облила будущую свекровь на свадьбе и обрадовала невесту

Даня Виттиг
3 часа назад
Бывшая официантка рассказала, как случайно пролила подливку на мать жениха на свадьбе, а потом получила чаевые от невесты. Ролик об этом девушка выложила в TikTok.
Официантка облила будущую свекровь на свадьбе и обрадовала невесту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Блогерша из английского города Кендел несколько лет назад подрабатывала официанткой, но не задержалась в профессии из-за своей неуклюжести.
Однажды он работала на свадьбе и выронила соусник с подливкой прям на колени матери жениха. К тому же, женщина была одета в светлое платье. Женщине пришлось срочно ехать домой переодеваться, благо она жила недалеко.
«Подливка была горячей, она была буквально везде и, слава богу, она не обожгла гостью».
Официантка плакала и переживала, что испортила паре свадьбу, но потом к ней подошла невеста. Она пожала руку ошарашенной девушке и отметила, что свекрови не стоило надевать белое на свадьбу. Невеста вручила официантке 55 фунтов стерлингов (5,7 тысячи рублей) в качестве чаевых. Девушка утверждает, что они до сих пор здороваются на улице.
Ранее "Рамблер" сообщал, можно ли есть полуфабрикаты.
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