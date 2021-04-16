6 привычек иностранцев, которые портят их здоровье

«Как хорошо, что мы живем в России, а не в Америке!» — помните этот мем? В некоторых случаях он действительно совпадает с реальностью, ведь наша культура прививает нам множество полезных привычек, которые мы впитываем с молоком матери. В этом материале сравниваем привычки иностранцев с нашими и подводим итог — где же все-таки лучше?

Ходить дома в обуви

В США, как вы наверняка знаете, дома обувь снимают только когда ложатся в постель. Хотя улицы в небольших городах объективно чистые, в мегаполисах они невероятно грязные. По Нью-Йорку бегают крысы, а люди после этого не разуваются дома — как такое возможно представить? В России же люди не только снимают обувь, но и чаще всего ставят ее на влажную тряпку, чтобы не испачкать пол.

Выпивать, но не есть

В нашей культуре принято плотно поужинать, купить закуски под алкоголь и только потом пить. В Европе же даже закуски — редкий случай, обычно люди просто пьют свои коктейли или крепкие шоты, ничем не закусывая. Это вредно для желудка, потому как может быстро произойти интоксикация организма.

Не менять постельное белье

В Британии не самые чистоплотные люди, как показали их исследования. Постельное белье многие меняют раз в месяц, а то и реже. В России такое было бы невозможно — у нас не то что менять его нужно, а даже садиться на незастеленную кровать во многих семьях нельзя.

Не пользоваться контрацептивами

В США самый высокий уровень заболеваемости ИППП среди развитых стран. По заражению хламидией таже лидирует Дания, Исландия. Превалирующее количество методов экстренной контрацепции также играет свою роль — во Франции, например, таблетки находятся в свободном доступе. В России ситуация не самая плачевная — заболеваемость разными инфекциями среди популяции составляет 1—3%.

Увлекаться сигаретами

В России много курящих, но даже при нашем количестве населения в мировом рейтинге мы занимаем лишь девятую строчку, где нас обгоняют некоторые европейские страны — например, Чехия и Бельгия, несмотря на стоимость сигарет. В Европе курят все и везде — в барах всегда клубы дыма, а многие люди даже умудряются совместить популярный ныне спорт с курением.

Держать все в себе