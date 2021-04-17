Хитрости, которые интернет-магазины используют для обмана клиентов

Всем хорошо известно, что весомые скидки и грандиозные праздничные распродажи интернет-магазины устраивают не для того, чтобы сделать приятно покупателям, а в попытках сбыть залежалый товар. И это далеко не единственный способ заставить нас купить какую-нибудь ерунду по завышенной цене. Маркетологи не зря едят свой хлеб, и на торговых площадках в интернете появляются все новые способы «развода» клиентов.

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Распродажа со счетчиком, ограниченная по времени

Часто нас совершенно случайно заносит на сайты, где работает счетчик обратного отсчета времени акции, в рамках которой действуют ошеломляющие скидки или предлагаются заманчивые подарки. Определить, что вас обманывают в этом случае очень просто – через некоторый промежуток времени обновите страницу и убедитесь, что счетчик лукавит.

Эта уловка рассчитана на то, что вы не удержитесь и совершите эмоциональную, спонтанную покупку. Но теперь-то вы знаете, как «остановить время» и можете без паники посмотреть цены на этот же товар на других интернет-ресурсах, прочитать о нем отзывы и не спеша обдумать необходимость покупки.

С большой долей вероятности вы найдете этот товар без ограниченной по времени акции в другом месте по более привлекательной цене. А может, ни в одном в приличном магазине его не окажется, что тоже показательно. Солидные компании предпочитают не связываться с откровенным хламом.

Стоит уточнить, что кроме таких хитрых акций, в сети проводят и реальные распродажи со счетчиками, которые проходят в интервалах времени от 15 минут до нескольких дней. Разумеется, в этом случае счетчик работает как положено и такую покупку вполне можно рассматривать как один из неплохих вариантов.

Скидки на товар до 90%

Баннерная реклама, оповещающая о скидках в размере 90%, попадается на глаза в сети едва ли не ежедневно. Как вариант, можно зайти на сайт и увидеть перечеркнутые красным старые цены и указанные рядом новые, в несколько раз ниже. Особенно часто с такими распродажами мы сталкиваемся накануне любимых праздников, например, Нового года, Дня святого Валентина или 8 марта.

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В таких случаях тоже не стоит спешить. Сравнение цен на других сайтах может открыть вам глаза, но важно сравнивать не прошлую цену и не размер скидки, а итоговую, за которую вам предлагают приобрести товар. Есть вероятность найти то же самое без скидки, но еще дешевле.

Подобная уловка направлена на то, чтобы повысить ценность товара в ваших глазах и сыграть на жадности. Люди очень падки на «халяву», многие спешат купить товар, не разбираясь в тонкостях маркетинговой хитрости. В китайских интернет-магазинах перед праздниками специально взвинчивают цены, чтобы потом сделать скидку и продать вещи по их обычной стоимости. Как оказалось, наши продавцы ничем не хуже.

Что касается фантастических размеров скидок, тут все просто. Стоит ли говорить о том, что 90% впечатляет людей куда больше, чем какие-то 5%. Нельзя отрицать, что бывают и честные скидки с внушительными числами – так могут поступать крупные магазины, желающие избавиться от прошлогодних коллекций одежды или устаревшей техники. Но чаще всего это все-таки обман.

Махинации со скидками проворачивают не только мелкие интернет-магазины со странными адресами, но и вполне приличные площадки. Поэтому прежде чем что-то купить, позарившись на скидку, зайдите на один из сайтов-агрегаторов своей страны и сравните цены от разных поставщиков.

Если грандиозную скидку предложил продавец на AliExpress, рекомендуем ввести название товара в строку поиска. Вы получите несколько вариантов цен, среди которых вас должна интересовать только итоговая.

В среднем она будет одинаковой, а вот стартовая, от которой сделана скидка, станет хорошим показателем алчности продавца. Не забывайте и о том, что на конечную цену товара может существенно влиять стоимость доставки, особенно если она выполняется через полмира.

Такой же товар, но в два раза дешевле

Представим ситуацию: вы заходите на AliExpress и видите дрель свой мечты, которая стоит у одного из продавцов в два раза дешевле, чем у других. На вопрос о причине такой щедрости менеджер отвечает, что все честно, просто ему нужны продажи для рейтинга на площадке. Забирайте инструмент, которым грезили во сне и не скупитесь на 5 звезд в отзывах.

Конечно, людям нужно верить, но бизнес есть бизнес и тут лучше все проверять. Внимательно изучите отзывы к этой позиции и таким же, но по обычной цене. Возможно, продавец вам что-то недоговаривает и продукт несколько урезан в функциях или имеет более скромное качество.

На AliExpress вообще все очень неоднозначно. Вам могут предложить добротный фабричный китайский товар, а могут – неотличимый внешне, но произведенный в подвале левой ногой в ночную смену. Соответственно, цены будут отличаться, причем весьма существенно.

Раньше Китай подделывал Gucci и Valentino, и продолжает это делать, но с каждым годом в стране становится больше тех, кто выпускает низкосортные подделки товаров более продаваемых производителей. В этой «войне брендов» чаще всего страдает именно покупатель.

Полезный подарок от магазина к совершенной покупке

Если вы планируете купить недорогой китайский смартфон или планшет, то велика вероятность того, что некоторые мелкие продавцы предложат в подарок к гаджету чехол, защитное стекло или наушники. А вот известные компании вряд ли станут обещать такой, казалось бы, приятный сюрприз.

Чтобы убедиться в том, что вас опять хотят обмануть, поищите в интернете информацию о комплектации устройства – вполне возможно, что «подарок» и так в нее входит. Солидные продавцы не опускаются до того, чтобы выдавать аксессуар из коробки за подарок, поэтому их предложения порой выглядят бледновато.

Все, как обычно, рассчитано на привлечение внимания и завоевание расположения покупателя показными щедростью и вниманием. Халява – лучший инструмент для воздействия на потребителей абсолютно любой продукции. Подобные предложения лучше игнорировать, так как очевидно, что этот бизнес несерьезен и на гарантию или сервис можно не рассчитывать.

Оригинальная техника дешевле рекомендованной цены

Вам могут предложить смартфон известной модели, еще не появившийся в продаже в вашей стране, по безумно выгодной цене. При этом продавец будет утверждать, что все честно и аппарат – не подделка и не «серая» техника, лишенная гарантии и возможности сервисного обслуживания.

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В чем подвох в этом случае? Здесь все просто – обычные мошенники, использующие старую как мир, но по-прежнему работающую уловку. Скорее всего – это магазин-однодневка, который продаст десяток-два гаджетов по феноменальной цене, заработает хорошие отзывы, а затем, взяв предоплату с сотен или даже тысяч клиентов, растворится в воздухе вместе с нечестно заработанным миллионом.

Чуть больше года назад по этой мошеннической схеме сработал украинский онлайн-магазин Like Store. Как и в случае с пресловутой пирамидой МММ, в выигрыше оказались только первые клиенты, на которых компания сделала себе авторитет. Организаторы аферы сорвали куш и исчезли, а обманутые покупатели так и не получили ни обещанных дешевых товаров, ни возврата денег.