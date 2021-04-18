Пользователи попытались вернуть российского пленника китайского шоу

Недавно в Сети появились информация о том, что парня из Владивостока практически удерживают в китайском шоу Produce Camp 2021. А сейчас пользователи твиттера вывели в топы хештеги по спасению парня с псевдонимом Лелуш. Герой уверяет, что хочет домой, но его не пускают.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Produce Camp 2021 — китайское шоу по поиску талантов. Главная задача которого — сформировать мужскую группу из 11 человек. Подобные многчисленные группы очень популярны в стране.

Влад Иванов из Владивостока оказался на проекте случайно. Он приехал в Китай в качестве переводчика для участников, но в ходе работы заменил одного из них. На шоу возникли проблемы с одной знаменитостью. Парень подписал контракт, взял им Лелуш и начал надеяться на провал.

Парень не умеет петь, да и не особо стремится к успеху. Но китайская аудитория в восторге от мрачного россиянина. Однако из-за большого штрафа, выйти из шоу и расторгнуть контракт он не может.

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