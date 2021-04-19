Известные фразы, которые на самом деле никто и никогда не говорил

Крылатых фраз и известных цитат очень много, иногда они помогают украсить речь и добавить веса своим словам. Если уж великий деятель согласен с вами, то вы точно правы. Однако далеко не всегда авторы реально произносили эти слова. "Рамблер" собрал несколько известных фраз, который никто и никогда не произносил.

Фото: кадр из выступления президента кадр из выступления президента

« Я устал, я ухожу»

Многие люди убеждены, что именно так Борис Ельцин обратился к россиянам, когда решил покинуть пост президента. На самом деле, его слова исказили и сделали из них шутку. Конечно, сама речь была более формальной.

В реальности Ельцин сказал: «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку».

«Незаменимых людей нет»

Сталину часто приписывают фразу «Незаменимых людей нет», намекая на совершенное отсутствие ценности человеческой жизни у вождя СССР.

Однако ни в его мемуарах, ни в записях выступлений фраза не встречается. Отдалённо похожее высказывание можно найти в записях Отчетного доклада.

"Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом".

«Любая кухарка может управлять государством»

Противоречивую цитату Ленина часто используют, чтобы объяснить, как правильно нужно управлять страной. Только Ленин ничего подобного не говорил. В статье «Удержат ли большевики государственную власть?» Ленин внятно объяснил, что прежде, чем чем-то управлять, необходимо обучиться.

"Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту".

«Разделяй и властвуй»

Не сказать, что Цезарь или другие римские правители были склонны к идее, что властью можно делиться. Поэтому очевидно, что фраза Цезарю не принадлежала.

Однако принцип разделения властей первым выразил итальянский философ и политический деятель Николо Макиавелли. Ему принадлежит следующая фраза: