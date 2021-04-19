Известные фразы, которые на самом деле никто и никогда не говорил

Крылатых фраз и известных цитат очень много, иногда они помогают украсить речь и добавить веса своим словам. Если уж великий деятель согласен с вами, то вы точно правы. Однако далеко не всегда авторы реально произносили эти слова. "Рамблер" собрал несколько известных фраз, который никто и никогда не произносил.
Фото: кадр из выступления президентакадр из выступления президента
« Я устал, я ухожу»
Многие люди убеждены, что именно так Борис Ельцин
обратился к россиянам, когда решил покинуть пост президента. На самом деле, его слова исказили и сделали из них шутку. Конечно, сама речь была более формальной.
В реальности Ельцин сказал: «Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку».
«Незаменимых людей нет»
Сталину часто приписывают фразу «Незаменимых людей нет», намекая на совершенное отсутствие ценности человеческой жизни у вождя СССР.
Однако ни в его мемуарах, ни в записях выступлений фраза не встречается. Отдалённо похожее высказывание можно найти в записях Отчетного доклада.
"Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом".
«Любая кухарка может управлять государством»
Противоречивую цитату Ленина часто используют, чтобы объяснить, как правильно нужно управлять страной. Только Ленин ничего подобного не говорил. В статье «Удержат ли большевики государственную власть?» Ленин внятно объяснил, что прежде, чем чем-то управлять, необходимо обучиться.
"Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту".
«Разделяй и властвуй»
Не сказать, что Цезарь или другие римские правители были склонны к идее, что властью можно делиться. Поэтому очевидно, что фраза Цезарю не принадлежала.
Однако принцип разделения властей первым выразил итальянский философ и политический деятель Николо Макиавелли. Ему принадлежит следующая фраза:
"То, чем управляешь, разделяй".