Какой год стал самым страшным в русской истории

Лето 1604 года запомнилось не только необычным климатическим катаклизмом, обрушившимся на Россию. Тогда произошли и более страшные события, изменившие ход истории.

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3 голодных года

1601-1603 годы запомнились в русской истории как время «Великого голода». Все лето 1601-го было очень дождливыми. Небо затянуло тучами на долгие недели. Когда ливни, наконец, прекратились, в сентябре грянули ранние морозы и выпал снег. Урожай озимых был уничтожен на корню. Запасы сена почти полностью сгнили, оставив скот на зиму без еды.Весной следующего года оголодавший народ принялся за обработку земли в надежде получить хоть какой-то урожай и накормить умирающие семьи. Однако ситуация повторилась. Три голодных года подряд привели к тому, что русский народ пребывал на грани отчаянья. Именно в это время появилась печальная поговорка

«Полынь да лебеда — крестьянская еда».

Правивший в то время Борис Годунов пошел на крайний шаг — открыл царские амбары, чтобы накормить умирающих людей. Узнав о столь щедром жесте, в Москву потянулись толпы голодающих со всей страны. Они бросали маленьких детей и свои скудные хозяйства ради обещанного государем хлеба.Однако царских запасов не хватило, чтобы накормить всех. В городах и деревнях уже давно съели всех животных, включая домашних кошек, бродячих псов и даже крыс. Как только последние запасы иссякли, началось людоедство. Крестьянки заманивали путников в избы, убивали, а трупы складывали «на мороз», чтобы не портились.

«Божье наказание»

Съедали не только заблудившихся странников, но и членов своих собственных семей, стариков и детей. Деревенские мужики, не в силах дольше терпеть, убегали в леса и присоединялись к вольным казакам. Ко всем этим бедам прибавилась вспыхнувшая в разгар голода холера.

В одной только Москве умерло 120 тысяч человек. В целом же, государство лишилось трети населения. В народе кипело недовольство, едва сдерживаемая ярость. То и дело вспыхивали бунты. На дорогах бесчинствовали казаки. Ситуация в стране все время накалялась.

В народе стали открыто говорить, что 3 неурожайных года и мор — Божье наказание за то, что царский венец оказался на голове Бориса Годунова. Его правление «не угодно Господу», вот и шлет Творец на землю русскую одно лихо за другим. Волна недовольства вылилась в несколько массовых восстаний.

Одно из крупнейших, под руководством атамана разбойников Хлопка Косолапа, в 1602-1603 годах охватило 20 уездов юга и центра России. Разбойники бесчинствовали страшно. Численность отряда Хлопка составляла порядка 600 человек, однако повстанцев повсеместно поддерживало крестьянское население.

Как писал позднее голландский купец Иссак Маса, приезжавший в «Московию» по торговым делам, в народе активно ширились слухи, будто знатные господа имеют хлеб в закромах, но специально его придерживают и не продают. Доходило до того, что зерно просто сгнивало в подполах и амбарах, в то время как сотни тысяч людей умирают и предаются каннибализму.

И грянул 1604-ый

Год 1604-ый стал «последней каплей», от которой чаша терпения измученного народа переполнилась. Лето того страшного года оказалось самым холодным за всю историю Русского государства. Приезжавшие в Московию иностранцы поражались стоявшей в июле погоде.

На улицах лежали сугробы, доходившие взрослому мужчине до колена. Крестьяне ездили на зимних санях с полозьями. Холод стоял такой, что птицы падали на лету. Ни о каком урожае и речи быть не могло. Народ с отчаяньем понимал: дальше его ждет настоящий апокалипсис.

И он случился. Великий трехлетний голод и морозное лето 1604-го стали началом периода, который в русской истории зовется «Смутным временем». По данным разных историков, Смута длилась порядка 10—14 лет. Державу сотрясали восстания, природные катаклизмы, войны с поляками и шведами. Все это в итоге вылилось в тяжелейший экономический и государственно-политический кризис.

Итоги Смуты

До 1613 года Российское государство непрерывно трясло, как в горячке. Смута запомнилась чередой цареубийств (включая самого Годунова, умершего при подозрительных обстоятельствах), появлением на исторической арене нескольких Лжедимитриев, огромными человеческими и территориальными потерями России.

Историк Леонид Милов пишет, что даже правление Иоанна Грозного по числу убитых не идет ни в какое сравнение со Смутой, унесшей сотни тысяч людей. В двух войнах держава также потеряла обширные территории — побережье Финского залива (отошло шведам, позднее было отвоевано Петром I).