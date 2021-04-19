Как в Испании обвинили в колдовстве целую деревню

Несмотря на образ в массовой культуре, испанская инквизиция не слишком интересовалась народными суевериями и охотой на ведьм. Инквизиторы этой страны скептически относились к колдовству и считали его заблуждением протестантов. Но из любого правила есть исключения. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Акеларре» Кадр из фильма «Акеларре»

Как ни странно, но жители самой католической страны Европы вообще слабо верили в существование ведьм. А испанские инквизиторы больше преследовали еретиков и следили за крещенными маврами и иудеями, чем занимались деревенскими знахарками. Более того, сама вера в колдовство считалась ересью еще со времен вестготского владычества в Испании и каралась значительно строже самих занятий магией.

Отличались в этом смысле только два региона — Галисия и Страна Басков, где процветали некоторые древние обычаи.

В 1609 году жительница деревни Сугаррамурди внезапно призналась в колдовстве и сношениях с дьяволом. Шабаши проходили в пещерах недалеко от деревни, а участницами были практически все женщины деревни. Ручей в пещере даже носил название Адский поток.

Другим постоянным местом встреч местных колдуний был луг Акеларре (на баскском «козлиный луг»). Впоследствии этим словом в испанском языке начали называть любой шабаш ведьм. По словам женщины, дьявол принимал облик черного козла и в таком виде появлялся перед своими почитательницами.

Другие односельчане также начали поспешно доносить друг на друга, возможно, чтобы спастись от ареста. В результате все население Сугаррамурди — примерно 305 человек, не считая совсем маленьких детей — было арестовано. За два года судебного разбирательства сорок человек получили обвинения в колдовстве, а 12 женщин — сожжены на костре. При этом пятеро из них погибли еще раньше от пыток, поэтому казни подверглись их останки.

Это был не первый случай преследования ведьм в Стране Басков, однако он стал необычным по тем временам прецедентом. Уже в 1614 году все обвинения были сняты, а процессы прекращены. Более того, при содействии инквизитора Алонсо Салазара Фриаса были принятые более суровые законы, обязывающие следователей предоставлять реальные доказательства колдовства, а не основываться только на допросах. А инквизиция официально признала свою ошибку. Таким образом, расправы с женщинами, подозреваемыми в колдовстве, закончились гораздо раньше аналогичных судебных практик в других европейских странах.

Странный для испанской инквизиции инцидент объясняют чаще всего искоренением языческих верований, которые сохранились в этих регионах. В действительности некоторые местные традиции предполагали и полуночные танцы, и пирушки под луной, и даже употребление трав, которые вызывали галлюцинации. Поэтому признаваясь в этом местные жители на самом деле верили, что являются колдунами и общаются с нечистым духом.