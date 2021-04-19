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Что будет, если Земля резко остановится

Анна Арсеньева
24 минуты назад
Онлайн-журнал Tech Insider опубликовал видео, в котором рассказал, что будет, если Земля резко остановится.
Планета вращается с запада на восток с линейной скоростью на экваторе 465,1013 м/с (1674,365 км/ч). Если она остановится, все объекты "продолжат" движение, а их скорость разгонится до 1500 километров в час. Везде начнется сильнейший ветер, из-за чего образуются гигантские цунами.
Как говорится в видео, сутки растянутся на год. Полгода без остановки будет светить Солнце, что приведет к жаре и засухе, а потом еще шесть месяцев будет темнота и мороз. Океаны, если Земля остановится, переместятся к полюсам, а суша распределится вдоль экватора.
Всех тех, кто сможет выжить в катастрофичных условиях, в результате уничтожит солнечная радиация.
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