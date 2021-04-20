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Стало известно, как обманывают "бесплатные" юристы

Елизавета Назарова
1 час назад
Глава Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев рассказал, зачем мошенники предлагают бесплатные юридические услуги. Об этом сообщает радио Sputnik.
Стало известно, зачем звонят "бесплатные" юристы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он объяснил, что телефонные звонки — всего лишь способ заманить человека в офис. Там человеку назовут одну сумму, а потом предложат воспользоваться "выгодным предложением". Эксперт рассказал, что такие подарки человеку приятны, поэтому он, как правило, соглашается.
"Когда вас уговаривают что-то делать, подумайте, почему вдруг какой-то специалист будет обслуживать вас бесплатно, Получая такие предложения, стоит насторожиться"
Адвокат также отметил, что существуют категории людей, которым положена бесплатная юридическая помощь, а также ситуации, в которых государство обязано выделить адвоката.
"Бесплатная адвокатская помощь у нас положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и, естественно, по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката. Эти категории дел строго ограничены. Если ты пенсионер или просто пожилой человек, то тебя во всех делах не должны обслуживать бесплатно"
По мнению Князева, наилучшим решением при звонке мошенников будет просто сброс звонка.
Истории,Андрей Князев,
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