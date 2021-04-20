Стало известно, зачем звонят "бесплатные" юристы

"Когда вас уговаривают что-то делать, подумайте, почему вдруг какой-то специалист будет обслуживать вас бесплатно, Получая такие предложения, стоит насторожиться"
"Бесплатная адвокатская помощь у нас положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и, естественно, по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката. Эти категории дел строго ограничены. Если ты пенсионер или просто пожилой человек, то тебя во всех делах не должны обслуживать бесплатно"