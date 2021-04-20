Стало известно, зачем звонят "бесплатные" юристы

Он объяснил, что телефонные звонки — всего лишь способ заманить человека в офис. Там человеку назовут одну сумму, а потом предложат воспользоваться "выгодным предложением". Эксперт рассказал, что такие подарки человеку приятны, поэтому он, как правило, соглашается.