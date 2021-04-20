Зачем в Средневековье публично проверяли потенцию

В средневековой Европе оформить развод было куда сложнее, чем в современном мире. Хотя бы потому, что единственной веской причиной для расторжения отношений была несостоятельность мужчины в постели. Подробнее о том, на что приходилось идти супругам сотни лет назад, чтобы разойтись раз и навсегда – в материале "Рамблера".

Первые публичные процессы по делу об импотенции прошли в XIV веке. Мужчина, не способный удовлетворить жену, должен был предстать перед особой комиссией, в которую входили судьи, доктора, а также... простые обыватели.

В начале специалисты раздевали мужчину и проводили необходимые замеры. После этого ему задавали ряд щекотливых вопросов, а затем вместе с женой отправляли в специальное ложе. Там жаждущие развода должны были на глазах все той же комиссии заняться сексом. Если в течение двух часов мужчина не мог похвастаться впечатляющими результатами в постели, его во всеуслышание объявляли импотентом.