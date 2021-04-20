Какие народы Крыма были коренными

До захвата Крыма монголо-татарами и воцарения здесь Золотой Орды, на полуострове обитало много народов, их история уходит в века, и только археологические находки свидетельствуют о том, что коренные народы Крыма заселили полуостров 12 000 лет тому назад, еще во времена мезолита. Стоянки древних людей найдены в Шанкобе, в Качинском и Алимовом навесе, в Фатьмакобе и в других местах. Известно, что религией этих древних племен был тотемизм, а покойников они хоронили в срубах, насыпая поверх них высокие курганы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Киммерийцы (IХ–VII века до н.э.)

Первым народом, о котором писали историки, стали свирепые киммерийцы, населявшие равнины Крымского полуострова. Киммерийцы были индоевропейцами или иранцами и занимались земледелием; древнегреческий географ Страбон писал о существовании столицы киммерийцев — Кимериде, которая находилась на Таманском полуострове. Считается, что киммерийцы принесли в Крым обработку металлов и гончарное искусство, их тучные стада охраняли огромные псы-волкодавы. Киммерийцы носили кожаные куртки и штаны, а их головы венчали остроконечные шапки.

Сведения об этом народе существуют даже в архиве царя Ассирии Ашшуpбанипала — киммерийцы не раз вторгались в Малую Азию и во Фракию. О них писали Гомер и Геродот, эфесский поэт Каллин и милетский историк Гекатей.

Кимерийцы ушли из Крыма под натиском скифов, часть народа влилась в скифские племена, а часть ушла в Европу.

Тавры (VI век до н. э., — I век н.э.)

Тавры — так греки, посещавшие Крым, называли грозные племена, живущие здесь. Название, возможно, было связно со скотоводством, которым они занимались, ведь «таурос» — означает по-гречески «бык». Откуда пришли тавры неизвестно, одни ученые пытались связать их с индо-ариями, другие считали их готами. Именно с таврами связывают культуру дольменов – родовых захоронений.

Тавры возделывали землю и пасли скот, охотились в горах и не гнушались морским разбоем. Страбон упоминал о том, что тавры собираются в бухте Символон (Балаклава) сбиваются в банды и грабят корабли. Самыми злобными племенами считались арихи, синхи и напеи — их боевой клич наводил ужас на врагов; противников тавры закалывали, а головы прибивали на стены своих храмов. Историк Тацит писал, как тавры убили спасшихся после кораблекрушения римских легионеров. В I веке тавры исчезли с лица земли, растворившись среди скифов.

Скифы (VII век до н.э. – III век н.э.)

Скифские племена пришли в Крым, отступая под напором сарматов, здесь они перешли к оседлости, вобрали в себя часть тавров и даже смешались с греками. В III веке на равнинах Крыма появилось скифское государство со столицей Неаполем (Симферополь), которое активно соперничало с Боспором, но в этом же веке оно пало под ударами сарматов. Тех, кто уцелел, добили готы и гунны; остатки скифов смешались с автохтонным населением и перестали существовать как отдельный народ.

Сарматы (IV—III века до н.э.)

Сарматы в свою очередь пополнили генетическую разнородность народов Крыма, растворившись в его населении. Роксоланы, языги и аорсы на протяжении веков воевали со скифами, проникая в Крым. С ними пришли и воинственные аланы, которые поселились на юго-западе полуострова и основали общность гото-аланов, приняв христианство. Страбон в «Географии» пишет об участии 50 000 роксоланов в неудачном походе на понтийцев.

Греки (VI век до н. э.)

Первые греческие колонисты заселили побережье Крыма во времена тавров; здесь они построили города Керкинитида, Пантикапей, Херсонес и Феодосия, которые в V веке до н.э. образовали два государства: Боспор и Херсонес. Греки жили за счет садоводства и виноделия, ловили рыбу, вели торговлю и чеканили свою монету. С наступлением новой эры государства попали в подчинение к Понту, затем к Риму и к Византии.

С V по IX век н.э. в Крыму возник новый этнос «крымские греки», чьими потомками стали греки античности, тавры, скифы, готоалане и тюрки. В XIII веке центр Крыма занимало греческое княжество Феодоро, которое в конце XV века захватили османы. Часть крымских греков, сохранивших христианство, до сих пор живет в Крыму.

Римляне (I век н.э. – IV век н.э.)

Римляне появились в Крыму в конце I века, победив царя Пантикапей (Керчь) Митридата VI Евпатора; вскоре под их защиту попросился Херсонес, страдавший от скифов. Римляне обогатили Крым своей культурой, построив крепости на мысе Ай-Тодор, в Балаклаве, на Альма-Кермен и покинули полуостров после развала империи — об этом в работе «Население горного Крыма в позднеримское время» пишет профессор симферопольского университета Игорь Храпунов.

Готы (III– XVII века)

В Крыму жили готы —германское племя, появившееся на полуострове во времена Великого переселения народов. Христианский святой Прокопий Кесарийский писал, что готы занимались земледелием, а их знать занимала военные должности в Боспоре, который готы взяли под контроль. Став владельцами боспорского флота, в 257 году германцы предприняли поход на Трапезунд, где захватили несметные сокровища.

Готы обосновались на северо-западе полуострова и в IV веке образовали свое государство – Готию, которая простояла девять веков и только потом частично вошла в княжество Феодоро, а сами готы были, очевидно, ассимилированы греками и турками-османами. Большинство готов со временем стали христианами, их духовным центром была крепость Дорос (Мангуп).

Долгое время Готия была буфером между ордами кочевников, напиравших на Крым с севера, и Византией на юге, пережила нашествия гуннов, хазар, татаро-монголов и прекратила свое существование после нашествия османов.

Католический священник Станислав Сестреневич-Богуш писал, что еще в XVIII веке готы жили у крепости Мангуп, их язык был похож на немецкий, но все они были исламизированы.

Генуэзцы и венецианцы (XII–XV века)

Купцы из Венеции и Генуи появились на побережье Черного моря в середине ХII века; заключив договор с Золотой ордой, они основали торговые колонии, которые продержались до захвата побережья османами, после чего их немногочисленные жители были ассимилированы.