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Фотография времен СССР смутила пользователей Сети

Анна Арсеньева
58 минут назад
В аккаунте "Исторические фото" в Twitter опубликовали снимок, который, судя по описанию, был сделан в советские времена. Однако пользователям кадр показался сомнительным.
Фотография времен СССР смутила пользователей Сети
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На фотографии запечатлен стол, на котором стоит банка с помидорами, две тарелки с картофельным пюре и котлетами и стаканы с компотом.
"Магнитола, котлеты и компот. Пригласил девушку культурно провести вечер", — сказано в подписи.
@HistoryFoto/ Twitter
В комментариях посчитали, что снимок не мог быть сделан в советское время. Пользователей удивило, как "по-ресторанному" порезаны ломтики хлеба:
"Хлеб так не нарезали, новодел".
Других смутило, что на такой ужин вряд ли в те времена кто-то бы позвал девушку:
"Ну уж больно примитивно. Я и не видел, чтобы к такому столу в СССР девушек приглашали. С дороги проголодавшегося накормить, такой вариант могу допустить. Но девушку в гости?"
Кроме того, в комментариях заметили, что на заднем фоне не магнитола, а радиола.
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