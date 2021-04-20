Фотография времен СССР смутила пользователей Сети

В аккаунте "Исторические фото" в Twitter опубликовали снимок, который, судя по описанию, был сделан в советские времена. Однако пользователям кадр показался сомнительным.

На фотографии запечатлен стол, на котором стоит банка с помидорами, две тарелки с картофельным пюре и котлетами и стаканы с компотом.

"Магнитола, котлеты и компот. Пригласил девушку культурно провести вечер", — сказано в подписи.

@HistoryFoto/ Twitter

В комментариях посчитали, что снимок не мог быть сделан в советское время. Пользователей удивило, как "по-ресторанному" порезаны ломтики хлеба:

"Хлеб так не нарезали, новодел".

Других смутило, что на такой ужин вряд ли в те времена кто-то бы позвал девушку:

"Ну уж больно примитивно. Я и не видел, чтобы к такому столу в СССР девушек приглашали. С дороги проголодавшегося накормить, такой вариант могу допустить. Но девушку в гости?"