Какие подарки Берия делал своим любовницам

По данным советского и российского историка Антона Антонова-Овсеенко, приведенным в его книге «Берия», нарком внутренних дел СССР надругался над более чем двумястами женщинами (по другим оценкам, их количество превышало 300). В приговоре, вынесенном в отношении Лаврентия Берии в декабре 1953 года, данное количественное определение неконкретно и выражено обтекаемым термином «многочисленными».

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Систематически оказывал материальную помощь»

Судя по протоколу судебного допроса подсудимого Берия, изнасилованной им (факт полового контакта Берия подтверждался, изнасилование отрицалось)16-летней Валентине Дроздовой после случившегося в особняке наркома «систематически оказывалась материальная помощь» – так, во всяком случае, заявил на суде сам Берия. В чем именно выражалась эта матпомощь, подсудимый почти ничего не сказал.

Автор книги «Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела», писатель, ветеран органов военной прокуратуры СССР Андрей Сухомлинов уточняет: Дроздова родила от Берии ребенка, и несмотря на указание наркома сдать его в детдом или отправить на воспитание в деревню, категорически отказалась это сделать.

На суде Берия утверждал, что Дроздову не насиловал, а напротив, у него с ней были настолько хорошие отношения, что он собирался жениться на девушке. Подтвердил, что дарил матери Ляли и тетке Ляли женские вещи (при обыске у Берии нашли множество предметов женского белья).

Кроме того, как писало издание «Совершенно секретно», Ляле Дроздовой и ее матери Берия предоставил в пользование служебную дачу замминистра МВД и подарил квартиру на улице Горького. С дачи после суда над Берией мать с дочерью выселили, а квартиру им оставили – «в благодарность» за показания в суде о «морально разложившемся» наркоме.

Грехопадение за освобождение

Певица Нина Алексеева, оставившая после себя «Записки любовницы», также писала, что Берия давал ей деньги и отказов не принимал. Алексеева, как и все сожительницы наркома, публично объявившие о своей связи с наркомом, утверждала, что жила с ним из страха за свою жизнь и за будущее семьи.

Свои воспоминания о встречах с Берией оставили актрисы Татьяна Окуневская Зоя Федорова . Татьяне Окуневской Берия пообещал взамен на согласие освободить из лагерей отца и бабушку (они на тот момент уже были расстреляны).

Историк Федор Раззаков не исключал возможности того, что за просьбу отпустить репрессированного отца из заключения (его в итоге освободили) Зое Федоровой пришлось пойти на связь с наркомом (сама актриса эту связь отрицала). Федорова вспоминала о второй встрече с Берией, когда она отказала ему и нарком преподнес девушке цветы, якобы уточнив, что это букет на ее могилу.

И Окуневская, и Федорова вскоре после встреч с Берией были осуждены по обвинениям в совершении политических преступлений и долгие годы провели в заключении.

На следствии по делу Берии обличающие подсудимого показания дала жена арестованного инспектора при министре МВД Шолома Шлюгера Людмила. Она заявила, что пришла поблагодарить Берию за сравнительно скорое освобождение мужа, а тот «овладел ею». Потом это повторялось неоднократно. Причем, Шолом Шлюгер во время следствия над Берией опять был арестован как пособник Берии, а после дачи показаний его женой Людмилой снова освобожден. У четы Шлюгеров отобрали было квартиру, полученную при содействии высокопоставленного любовника. Но после окончания суда над Берией жилплощадь вернули. Примечательно, что сам Берия эту связь отрицал.

Зубы для матери и квартиры

Писатель Кирилл Столяров в своем исследовании «Палачи и жертвы» привел еще два эпизода с безымянными артистками, имевшими систематические любовные связи с Берией. Одну нарком переселил из коммуналки в подмосковном городке, где женщина проживала с пожилой материю, в трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

Во время очередного свидания артистка якобы поинтересовалась у Берии, как ей ответить матери, которая постоянно спрашивает, кого благодарить за подобное переселение. Берия ответил: «Скажите, что советскую власть».

В истории с другой артисткой, сожительствовавшей с Берией, тоже фигурировала ее мать – любовница попросила помочь вставить матери зубы, причем непременно золотые. На что нарком, как сказано в судебном протоколе, будто бы возразил: простые металлические и надежнее, и дешевле.

Квартиру от Берии за продолжительную любовную связь получила и еще одна актриса, Валентина Чижова – ее показания также есть в уголовном деле. По утверждению Чижовой, она сделала от Берии аборт. Подсудимый признал, что и эта связь имела место, но, как и остальные, была добровольной.