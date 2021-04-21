История американки, выжившей в дрейфе по океану

История женщины, которая 41 день дрейфовала по Тихому океану на обломках яхты и выжила несмотря ни на что, стала голливудским блокбастером. Однако реальность гораздо страшнее того, что показали в кино. Давайте узнаем, как все происходило на самом деле.

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История Тами Олдхем Эшкрафт потрясла мир в 1983 году. 23-летней девушке удалось выжить в ситуации, когда, казалось бы, шансов на спасение практически не было. Она провела 41 день на разбитой штормом яхте посреди бескрайнего океана. Заурядный поход из Таити в Сан-Диего обернулся изнурительной борьбой за жизнь и принес безмерную боль утраты любимого человека.

Большая любовь и парусный спорт

Американка Тами Эшкрафт любила океан и с детства увлекалась парусным спортом. Еще она была влюблена в яхтсмена из Великобритании Ричарда Шарпа, который часто совершал переходы через Тихий океан. Взаимная симпатия на фоне общих интересов быстро переросла в нечто большее. 23-летняя американка и 32-летний британец обязательно поженились бы, если не тот роковой контракт.

Молодые люди нанялись перегнать с Таити в Сан-Диего новенькую яхту «Haz­ana». Обычная работа для яхтсмена. Они отправились в плавание на 15-метровом судне 22 сентября 1983-го. Переход должен был занять 30 дней. Но парусник не пришел в Сан-Диего к назначенному сроку. Тами Эшкрафт и Ричарда Шарпа посчитали пропавшими в океане, а яхту – затонувшей.

Встреча с ураганом «Реймонд»

Стихия самым ужасным образом вмешалась в планы молодых людей. 11 октября в Тихом океане разразился свирепый ураган, который вошел в историю под именем «Реймонд». Яхтсмены тщетно пытались обойти надвигающийся шторм. У судна практически не было шансов уцелеть среди 15-метровых волн. Ричард Шарп не оставлял штурвал, пытаясь удержать яхту на плаву.

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Волны одна за другой обрушивались на палубу. Британец предусмотрительно закрепил страховочный ремень спасательного жилета, чтобы устоять под ударами стихии. Он поручил Тами проверить измерительные приборы в трюме. Позже девушка поняла, что так любимый пытается обезопасить ее. Но было поздно. Очередная волна с грохотом обрушилась на судно, буквально вырвав мужчину из спасательного жилета. Яхта не устояла и перевернулась. Тами получила сильный удар по голове. Последним, что она услышала, проваливаясь в небытие, был отчаянный возглас жениха.

Неженский поединок с Тихим океаном

Тами Эшкрафт очнулась спустя 27 часов после катастрофы. Она была в отчаянном положении и полном одиночестве. Два дня она пребывала в полном смятении. Страх, депрессия, сильная головная боль сопровождались непроизвольными обмороками. Голод помог осознать себя живой и заставил бороться.

Яхта со сломанной мачтой и оборванными парусами лежала на корме. Все бортовое оборудование, включая устройство связи, вышло из строя. Двигатель молчал. У Тими не было никакой возможности его запустить. Хрупкой девушке предстояло решить много задач, каждая из которых влияла на ее шанс выжить и спастись.

Сперва она вернула яхту в нормальное положение. Ей удалось это сделать, переместив груз в трюме и на корме. После чего она закрепила парус на обломке мачты. Самодельная конструкция позволяла судну двигаться со скоростью всего лишь два узла в час. Но это было лучше, чем ничего. Из навигационных приборов пригодным оказался только примитивный секстант. К счастью она умела им пользоваться, смогла определить местонахождение судна и наметить дальнейший курс.

Намного хуже обстояло дело с припасами и пресной водой. В распоряжении Тими было арахисовое масло, консервы, немного пива и сигары. Пришлось соорудить тент для сбора дождевой воды и росы. Днем навес служил укрытием от палящего солнца. Рыбалка немного разнообразила скудный рацион. К концу путешествия Тами Эшкрафт потеряла 40 фунтов веса (18 кг). К счастью корпус яхты выдержал натиск шторма. Девушке не пришлось заниматься починкой пробоин. Трюм быстро высох и служил хорошим укрытием.

Вопросы жизнеобеспечения были меньшей проблемой. Настроение Тами часто менялось от глубокой депрессии и горя до неистового гнева. В моменты отчаяния она кричала на океан, который в один момент сломал ее жизнь и отнял любимого. Она страдала галлюцинациями, теряла сознание. В ее голове звучал голос Ричарда, который вселял уверенность, возвращал к жизни.

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Особенно тяжело было на 16 и 34 день путешествия. Дважды в зоне видимости оказывались большие корабли. Моряки не замечали маленькое суденышко со сломанной мачтой. Тами же нечем было подать сигнал. К тому же в этом районе не велись поиски пропавших судов. Яхту «Hazana» давно причислили к затонувшим во время урагана. Поэтому, Тами Олдхем Эшкрафт не оставалось ничего другого, как придерживаться курса на Гавайские острова и как можно экономнее расходовать пресную воду. Почти через полтора месяца странное судно на очень тихом ходу зашло в гавайский порт. Тами Эшкрафт выжила, проявив совсем неженское мужество, твердость характера и волю к жизни.

Жизнь после спасения

Последствия катастрофы долгое время не отпускали Тами. Перенесенная травма головы дала осложнения. Девушка долгое время страдала кошмарами, не могла читать. Она хранила обручальное кольцо, которое Ричард Шарп подарил перед злосчастным путешествием. Спустя долгих восемь лет девушка ощутила готовность отпустить прошлое и начать новую жизнь. Тами Эшкрафт отдала кольцо океану, прикрепив его к розе.

Через 10 лет после катастрофы героиня трагической истории снова обрела любовь, вышла замуж, стала матерью двоих детей. Семья живет в Вашингтоне, на острове Сан-Хуан. Долгое лечение дало плоды. К Тами вернулась способность читать. По совету психолога она написала книгу о пережитом и почувствовала облегчение.

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