Когда заключенные пользуются тюремным алфавитом

У заключенных с давних времен существует специальная тюремная азбука или, как ее еще называют, тюремный алфавит. На самом деле в тюрьмах используют способ шифрования, который называется "квадрат Полибия". Его создал греческий историк и полководец Полибий, живший в III век до н. э.

Несмотря на то, что такой способ общения был придуман еще очень давно, наибольшее распространение он получил среди заключенных, которые отбывали сроки в одиночку. Как правило, это были политзаключенные.

Тюремный алфавит, как правило, использовался заключенными, которые отсиживали свой срок в одиночных камерах. наиболее распространенным этот способ общения был в тюрьме Трубецкого бастиона в Петропавловской крепости. Дело в том, что там заключенные содержались только в одиночных камерах, им не разрешено было контактировать друг с другом, поэтому они использовали перестукивания, согласно алфавиту.

Когда охранники тюрьмы узнали, что заключенные могут общаться с помощью стуков, стены, пол и потолок пытались звукоизолировать, но даже это не помогло. Перестукивание было запрещено, но заключенные все равно пользовались этим способом общения.

Квадрат Полибия заключается в том, что буква соответствует определенному столбцу и номеру. Количество стуков сначала соответствует строчке, а затем столбцу, Так сообщения можно было зашифровывать и передавать.

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