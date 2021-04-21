"Макдональдс" предлагает деньги тем, кто придет на собеседование

Даже всемирно известной сети быстрого питания "Макдональдс" пришлось столкнуться с трудностями. В американском штате Флорида ищут способы найти соискателей на вакансии в рестораны "Макдональдс", но даже несмотря на предпринятые попытки, открытые позиции не привлекают новых работников. Об этом заявил Блейк Каспер, местный бизнесмен, который владеет 60 ресторанами по франшизе, пишет Insider.

Как рассказал предприниматель, он ищет все возможности, чтобы привлечь соискателей, поэтому в данный момент готов платить любому, кто просто придет на собеседование, 50 долларов.

По словам Каспера, после пандемии местные кафе и рестораны пытаются войти в прежний ритм работы, но пока все очень печально: в штате сейчас действуют повышенные пособия по безработице, поэтому соискатели более избирательны в выборе позиций и не стремятся работать в местном "Макдональдсе".

"Пожалуй, так тяжело с поиском работников не было с середины девястых!",

- заявил Каспер.

Примечательно, что у самих клиентов сейчас растет спрос на любой товар, потому как они приходят на шоппинг в магазины со средствами, которые сэкономили в период локдауна.

"Удивительно, с одной стороны - бизнес процветает, клиенты готовы приобретать продукт и платить за это деньги. С другой стороны - мы, которые просим помощи с поиском работников".

Как отметил бизнесмен, стимулировать соискателей деньгами выходит хуже, чем другими способами. Высокую эффективность показывают реферальные программы, бонусная система и возможность подавать заявки через текстовые сообщения. Благодаря этому только его 60 ресторанов за одну неделю смогли нанять 115 новых сотрудников.

Как показала статистика за март, которую предоставила Национальная федерация независимого бизнеса, 42% бизнесменов сталкиваются со сложностями при закрытии имеющихся вакансий.

Insider также удалось взять комментарий у бизнес-аналитика Лорен Силбермен. По ее мнению, с подобными проблемами рестораны сталкивались и перед пандемией.

"Думаю, колоссальную роль здесь играет страх. Никто не хочет работать на передовой, когда мы находимся в разгаре пандемии",

- сказала она.

Стоит отметить, что с такими же проблемами сталкивается не только "Макдональдс", но и другие ресторанные сети. О похожих проблемах рассказал Джон Мотта, франчайзи Dunkin'.

"Нехватка работников - это пандемия 2021 года",