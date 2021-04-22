Патомский кратер ставит в тупик ученых

В Иркутской области, на Патомском нагорье есть загадочное место, обнаруженное в 1949 году геологом Вадимом Колпаковым. Речь идет о необычного вида конусе из раздробленных известняковых глыб высотой около 40 метров, получившем название Патомский кратер. О том, какие тайны хранит это место и почему входит в список мистических мест России, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Dmitry Semenov/CC BY 4.0 Dmitry Semenov/CC BY 4.0

Схожий по внешнему виду и размеру с лунным кратером, Патомский кратер появился в тайге, по мнению ученых, примерно в XV-XVI веке. Некоторые считают, что это место падения остатков Тунгусского метеорита, другие полагают, что кратер - всего лишь ледокамнегрязевый вулкан, на который он, действительно, очень похож.

Есть и более далекие от научных версии происхождения Патомского кратера. По одной из версий его возникновение - это результат взрыва ядерной бомбы в древности.

Еще одно предположение - в кратере находится двигатель потерпевшего крушение космического корабля (под этим кораблем чаще всего подразумевают Тунгусский метеорит).

С Патомским кратером связано большое количество загадок и легенд. Очевидцы отмечают, что возле этого места люди начинают чувствовать себя странно: возникает необъяснимое чувство тревоги, страха, апатия. Здесь нередко пропадают люди, а экспедиции, отправляющиеся в кратеру, преследуют несчастья: участники начинают болеть, зафиксировано даже несколько смертельных исходов.

Еще одной странной особенностью Патомского кратера является тот факт, что чаще всего его по необъяснимым причинам не видят пилоты пролетающих над ним самолетов, хотя курган, на котором он расположен, весьма высок и кратер должно быть видно издалека.

В районе Патомского кратера повышена активность магнитного поля, а в древесине растущих рядом деревьев, взятой на исследование, были обнаружены стронций и уран. Из самого кратера, как выяснили ученые, выделяются органические газы.