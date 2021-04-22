Далай-лама предупредил об угрозе всей Земле

Далай-лама XIV, религиозный лидер буддистов, заявил, что всем жителям планеты угрожает опасность из-за ухудшения экологической обстановки. Обращение опубликовали на его официальном сайте в международный день Матери-Земли.
Фото: Christopher MichelChristopher Michel
Далай-лама заявил, что человечеству нужно объединить усилия, чтобы избежать катастрофических последствий для окружающей среды.
"Каждый из нас должен научиться служить не только на свое собственное благо, на благо своей семьи или страны, но и на благо всего человечества", — объяснил он.
Лидер предупредил о глобальном потеплении, нехватке питьевой воды и отсутствия доступа к качественной медицине в проблемных регионах. При этом он поддержал инициативу американского президента Джо Байдена
по организации саммита по климату, чтобы мировые лидеры смогли обсудить мировую климатическую повестку.