Далай-лама предупредил об угрозе всей Земле

Далай-лама XIV, религиозный лидер буддистов, заявил, что всем жителям планеты угрожает опасность из-за ухудшения экологической обстановки. Обращение опубликовали на его официальном сайте в международный день Матери-Земли.

"Каждый из нас должен научиться служить не только на свое собственное благо, на благо своей семьи или страны, но и на благо всего человечества", — объяснил он.