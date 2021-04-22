Как Гагарин заставил королеву Елизавету II есть "по-гагарински"

Спустя 3 месяца после полета в космос Юрия Гагарина пригласили в Великобританию на встречу с Елизаветой II . Причем приглашение поступило не от королевы, а от профсоюза сталеваров Манчестера. "Рамблер" выяснил, как это было.

Безусловно, человек, покоривший космос, мгновенно стал звездой мирового масштаба. Поэтому, когда Гагарин прилетел в Лондон, город буквально задыхался от людей. Несмотря на дождь, поклонники несколько часов ждали космонавта, всюду виднелись советские флаги. Девушки выбирались на карнизы, чтобы хотя бы одним глазком увидеть космонавта, проезжающего по улицам на кабриолете.

Но приезд в город — это одно, а обед с королевой — совершенно другое. Елизавета решила пообедать с Гагариным в самый разгар жесткого противостояния Запада и Советского Союза, когда любые встречи западных лидеров с советским руководством считались безумием.

Журналисты трубили об отсутствии манер советского гражданина. Но Гагарин брал другим, он казался порядочным, открытым и обаятельным человеком, поэтому некоторая простоватость ему все-таки прощалась.

С самого начала встречи назревал скандал с протоколом. Стол был сервирован по всем правилам этикета, аристократы рассажены по своим местам. Юрий Алексеевич оказался в центре внимания самых ревностных поборников английских традиций.

Все ждали провала со стороны Гагарина, но смекалка не подвела. Юрий быстро сориентировался в непривычной обстановке и предложил гостям "есть по-русски". Он взял ложку и начал перекладывать салат себе в тарелку, как это обычно делали дома. Конечно, для местных аристократов подобное поведение было неприемлемо.

Королева не могла обидеть важного гостя, который только что совершил мировой подвиг, и решила подыграть ему. Она тоже взяла ложку и перекладывая салат в свою тарелку сказала: "Господа, давайте есть по-Гагарински!"