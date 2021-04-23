Почему Тамерлан отказался от штурма Москвы

К моменту начала похода на Русь Тамерлан уже был знаменитым полководцем, покорившем многие страны. Его заслуженно называли «непобедимым».

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Даже по тем смутным временам он отличался беспощадностью и жестокостью. Русь же была ослаблена сначала нашествием Мамая, потом походом Тохтамыша. Войско Тамерлана могло почти без усилий завоевать русское государство, но этого не случилось.Историки едины в описании того, зачем Тамерлан отправился на Русь. Полководец преследовал своего главного на тот момент противника золотоордынского хана Тохтамыша. Конфликт между ними разгорелся за несколько лет до похода Тамерлана.

Изначально Тохтамыш пользовался поддержкой Тамерлана – тот помогал ему в борьбе с Мамаем и интригах внутри Орды, но, получив власть, Тохтамыш начал подумывать о том, чтобы избавиться от покровителя.

В 1391 г. он собрал ордынское войско и напал на Тамерлана. Тот разгромил бывшего ставленника наголову - богатую добычу получили даже простые солдаты Тамерлана. Через три года Тохтамыш попытался взять реванш. И вновь безуспешно. Разъяренный Тамерлан решил уничтожить Орду совсем: собрал войско и начал уничтожать армии полководцев Тохтамыша.

Разорив Орду, Тамерлан двинулся на Русь. Он дошел до Ельца и без труда разорил небольшой город. Историк Сергей Соловьев писал: «Тамерлан, пленив владетеля елецкого со всеми его боярами, двинулся к верховью Дона и шел берегами сей реки, опустошая селения. Знаменитый персидский историк сего времени Шерефеддин, любя хвалить добродетели своего героя, признается, что Тамерлан, подобно Батыю, усыпал трупами поля в России, убивая не воинов, а только людей безоружных».

Полководец двигался к Москве, однако даже не приступив к штурму, развернул войско и покинул пределы Руси. До сих пор есть версий относительно, почему это произошло.

Заступничество Богородицы

В православии отступление Тамерлана относят к одному из чудес, явленных иконой Владимирской Божьей Матери.

Узнав о приближении Тамерлана, князь Василий вышел с войском под Коломну. Митрополит Киприан благословил на бой молодого князя и снарядил посольство во Владимир. Икону несли к Москве крестным ходом. В летописях говорится, что в тот день, когда икона прибыла в Москву (26 августа 1395 г.), Тамерлану приснился сон: Богородица приказывала ему уйти из русских пределов.

Позднее Киприан основал на месте встречи иконы Сретенский монастырь.

Отсутствие богатой добычи

Этой версии придерживался Сергей Соловьев. Он писал, что добыча из Ельца и нескольких небольших городков Рязанского княжества не могла удовлетворить избалованных богатыми трофеями полководцев Тамерлана.

Арабские источники, напротив, указывали, что во время пути к верховью Дона Тамерлан получил меха, тонкое полотно, слитки серебра и золота. «Летописец» побед Тамерлана Шарафаддин Язди также описывает большую добычу, но не упоминает ни одного эпизода битвы. Возможно, дары полководцу приносили князья, стремившиеся уберечь свои земли от набега.

Стратегические интересы

Приближалась осень, и погодные условия не благоприятствовали длительному походу. Москвичи также готовились к бою, к ним на помощь шло войско литовского князя Витовта.

Русские как данники Орды должны были принять сторону Тохтамыша и сражаться за него, но нашествие хана и разгром Москвы в 1382 г. этому не способствовали. Князь Василий готов был дать бой Тамерлану, но не готов был поддерживать его врага. Только став недавно князем в 1389 г., Василий Тохтамышу на помощь не пришел. Возможно, полководец был осведомлен и об этом.

Тамерлану после всех его победоносных походов например, на Персию и Иран, Русь была не очень нужна. Намного важнее для него был окончательный разгром Орды.

К Ельцу полководец отправился с одной целью – догнать одного из ордынских военачальников, - Бек-Ярык-Оглана. Тот смог уйти от армии Тамерлана у Днепра и бежал на восток. На западе находились литовские владения, где ордынского полководца тоже не жаловали. Он скрылся в Ельце. После падения города ему удалось сбежать дальше, в глубь Руси.