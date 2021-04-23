История капрала Джеки — необычного героя Первой мировой войны

Мы привыкли к тому, что вместе с людьми в армии служат собаки и лошади, но иногда в строю оказываются совсем необычные животные, например обезьяны. История капрала Джеки необычна еще и тем, что бабуин не просто находился рядом со своим хозяином на фронте, как домашнее животное, но и нес боевые дежурства и даже участвовал в наступлениях.

Офицеры, принимающие в августе 1915 года новобранцев в призывном пункте 3 го Трансваальского полка 1 й Южноафриканской пехотной бригады, были немало удивлены, когда рядовой с номером 4927 Альберт Марр обратился к ним с неординарной просьбой.

Новобранец просил, чтобы ему разрешили взять с собой на фронт домашнего любимца – бабуина чакма по кличке Джеки. Необычная просьба была удовлетворена и Альберт отправился в полк, дислоцировавшийся в Северной Африке, вместе с обезьяной.

Альберт и Джеки познакомились за несколько лет до Первой мировой, в пригороде южноафриканского города Претория. Марр, обходя свою ферму, нашел брошенного стаей детеныша бабуина, которого решил забрать домой. Когда малыш подрос и окреп, он стал любимцем семьи Марра, а также их друзей и соседей. Джеки отличался сообразительностью и не только легко поддавался дрессировке, но и сам старался копировать поведение людей.

Альберт настолько сильно привязался к своему питомцу, что не мог даже допустить, что им придется расстаться. Поэтому, когда пришло время идти на войну, Марр решил взять с собой Джеки. Уже взрослая к тому времени обезьяна имела доброжелательный нрав, была послушной и неприхотливой в еде – чем не идеальный солдат?

Бабуины чакма, или медвежьи павианы- это достаточно крупные приматы, достигающие в длину 115 см и имеющие вес до 30 кг. Это сильные и довольно агрессивные животные, способные в одиночку расправиться даже с леопардом. Случай дружбы Марра и Джеки может считаться уникальным, так как обезьяны этого вида плохо поддаются приручению и дрессировке.

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Джеки и Альберт на службе Ее Величества

Полк, куда попали Альберт и Джеки, являлся частью добровольческих Южноафриканских экспедиционных сил (SAOEF), которые почти полностью были укомплектованы из жителей южноафриканской провинции Трансвааль и Родезии. Подразделение, в составе британской армии, участвовало в боевых действиях Египте (1916 год), а также в Европе, на территории Франции и Бельгии (1916 1918 годы).

Сообразительный бабуин Джеки быстро освоился с немудреной армейской жизнью. Необычный солдат выходил со своим хозяином на построение, участвовал в занятиях по физической подготовке, а также питался в столовой, ловко используя ложку, вилку и нож. Также бабуин мыл после себя и других бойцов посуду, подавая пример дисциплинированности и чистоплотности.

На досуге Джеки развлекал своих сослуживцев, раскуривая для них сигары и трубки и удивлял силовыми и акробатическими трюками. Для обезьяны пошили специальную форму с отверстием для хвоста. Как и любой другой солдат, Джеки отдавал честь офицерам, а также четко выполнял команды «Смирно!» и «Вольно!».

Первый бой Альберта и Джеки состоялся в Египте, где их полк выступил против враждебного англичанам тарикаа Санусии. Суфийский религиозно-политический орден поддерживал в Первой мировой войне Германию и Османскую империю, доставляя британской армии немало хлопот на севере Африки.

Бои с религиозными фанатиками были очень ожесточенными и вскоре Марр получил свое первое боевое ранение. Это произошло в кровопролитной битве при Агагии 26 февраля 1916 года. Когда санитары обнаружили раненного в плечо Альберта, то они увидели, что Джеки самоотверженно закрывает его своим телом от вражеских стрелков, при этом старательно зализывая рану.

После этого случая бабуин из необычного талисмана полка превратился в настоящего боевого товарища. Выйдя из госпиталя Марр вместе с Джеки отправился на поля брани во Францию. Здесь Джеки впервые принял участие вместе с хозяином в наступлении на вражеские позиции. Но особенно ценен был зверь в ночных дозорах – острое зрение и слух позволяли животному определять приближение опасности заранее и своевременно оповещать хозяина и его сослуживцев особым лаем или дергая за одежду.

В 1918 году Альберт и Джеки были ранены в битве при Пашендале, в Бельгии. Марр получил легкое ранение в руку, а вот Джеки не повезло – осколок попал ему в заднюю лапу, практически отделив ее от тела. Сослуживцы видели как перед обстрелом обезьяна пыталась построить перед собой защиту из камней, так как это делали другие солдаты, но защитить себя от осколков снарядов не смогла.

В полевом госпитале никогда не сталкивались с раненными бабуинами, поэтому не могли дать гарантий, что рядовой Джеки выживет. Животному ампутировали лапу и назначили такие же лечение как и другим бойцам с похожими ранениями. Подполковник Р.Н. Вудсенд из Королевского медицинского корпуса, проводивший операцию, так вспоминает этот необычный случай из своей практики:

«Это было ужасное зрелище. Животное размером с маленького мальчика, которого на руках принес его хозяин, стонало от боли. А солдат кричал нам в лицо: „Сделайте что-нибудь для него! Он спас мне жизнь в Египте, он ухаживал за мной, когда я болел дизентерией!“ Бабуин был тяжело ранен, левая задняя лапа свисала на клочках мышц, еще одна открытая рана была в правой передней лапе. Мы решили дать пациенту хлороформ и перевязать его раны. Если бы он умер под наркозом, возможно, это было бы лучше всего. Поскольку я никогда раньше не делал анестезию такому пациенту, я думал, что это будет лучшим результатом. Однако он перенёс хлороформ так, как будто это был простой стакан виски, и очень быстро уснул. Ампутировать ногу ножницами было несложно, я очистил раны и перевязал их как мог».

К счастью, обезьяна выжила и уже через несколько дней после операции лихо отдавала честь со своей койки проходящим мимо офицерам.

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Джеки среди боевых товарищей

Война закончилась для Альберта Марра и его друга Джеки 11 ноября 1918 года. Боевые товарищи были демобилизованы и отправлены в Англию, где их встретили как настоящих героев. Разумеется, львиная доля славы досталась Джеки – фотографии бабуина красовались на передовицах газет и увидеть его лично хотели тысячи жителей британской столицы.

Лицезреть необычного солдата все желающие смогли на Дне лорда-мэра Лондона, куда Джеки был приглашен в качестве участника торжественного парада. Можно уверенно говорить о том, что в 1918 году Джеки стал самым известным в Королевстве животным и о нем писали и говорили больше, чем о некоторых ключевых политиках страны.

Но после ухода из армии служба Альберта и Джеки не закончилась. Пара активно занялась волонтерской деятельностью, участвуя в акциях Красного Креста по поручению военного министерства и правительства Южной Африки. Все жалеющие могли за полкроны пожать Джеки руку, а за пять шиллингов поцеловать героя. Таким образом были собраны значительные суммы для раненых солдат и инвалидов войны.

Вдоволь насладившись британским гостеприимством, Альберт и Джеки вернулись в Южную Африку в апреле 1919 года. Почести ждали двух солдат и там – Альберт был награжден медалью, а Джеки получил воинское звание капрал и право носить знаки различия и нашивки за ранения на своей форме. Спустя месяц, в мае, бабуин Джеки стал первым в истории бабуином, получившим государственную награду. 31 июля 1920 года на Параде мира на Церковной площади Претории Джеки вручили Медаль за службу гражданам Претории.