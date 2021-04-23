Самые известные случаи массового исчезновения людей

Пропажи людей происходят довольно часто, а их поисками занимаются специальные волонтеры. Люди прочесывают леса, расклеивают листовки и информируют других. При этом, даже при возможностях современных технологий не всегда удается найти одного пропавшего человека. Если исчезновение одного человека вопросов не вызывает, то пропажа массы людей, как правило, ставит в тупик. "Рамблер" рассказывает о самых известных случаях массового исчезновения людей.
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Деревня на озере Ангикуни
В 1930 году в Канаде пропала целая эскимосская деревня, а разгадать это таинственное исчезновение до сих пор не смогли. В деревне около озера жили 2000 эскимосов, которые всегда гостеприимно встречали туристов. Несмотря на то, что дорога до озера была сложной, в окрестностях часто появлялись охотники. Одним из таких был мужчина по имени Джо Лабелль. Он часто приезжал в эту местность на охоту, а потом останавливался в эскимосской деревне. То же самое он хотел сделать в 1930 году, но ему это не удалось. Когда он подъезжал на лыжах к иглу, то заметил, что вокруг них слишком пустынно. Он заглянул в первый дом, но там никого не было, как и во всех других. При этом он отметил, что одежда была на месте, а на огне грелась еда. Когда он понял, что в деревне никого нет, отправил сообщение в полицию. Прибывшие сотрудники обошли все окрестности, но не нашли даже человеческих следов.
Судно "Циклоп"
Этот американский корабль использовался в качестве сухогруза с начала 1910 года до начала Первой мировой войны. Экипаж корабля регулярно перевозил сырье по Атлантическому океану, что и должен был сделать 16 февраля 1918 года. Тогда судно покинуло Рио-де-Жанейро, а спустя несколько дней пропало. Последний раз корабль с экипажем видели в Барбадосе. Сообщалось, что они останавливались из-за перегруза, но при этом в Рио-де-Жанейро члены экипажа заявляли, что никакого перегруза нет. Ни люди, ни корабль так и не были найдены. Многие уверены, что он пропал в районе Бермудского треугольника, но точное место его пропажи неизвестно.
Смотрители маяка на островах Фланнан
В 1900 году на маяке островов Фланнан произошло загадочное исчезновение троих смотрителей. До сих пор исследователи не могут понять, что случилось с людьми, и куда они делись с острова. В тот день главный смотритель маяка уехал на материк в свой выходной и не смог вернуться из-за шторма 20 числа, а, когда он попал к маяку спустя шесть дней, там уже никого не было. Он вернулся и обнаружил, что кровати не были заправлены, часы остановились, а кухонный стол был перевернут. Однако первые тревожные звонки появились еще 15 декабря. Пароход "Арктор" сообщил, что маяк не был зажжен, но на эту мелочь внимание никто не обратил. Согласно записям смотрителей, с 12 по 14 декабря бушевал шторм, а последняя запись была 15 декабря. Там сообщалось, что море стало спокойным. Расследование не нашло вещей, тел или останков смотрителей, в связи с тем была выдвинута версия о том, что их смыла вода, а дело было закрыто.