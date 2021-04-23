Самые известные случаи массового исчезновения людей

Пропажи людей происходят довольно часто, а их поисками занимаются специальные волонтеры. Люди прочесывают леса, расклеивают листовки и информируют других. При этом, даже при возможностях современных технологий не всегда удается найти одного пропавшего человека. Если исчезновение одного человека вопросов не вызывает, то пропажа массы людей, как правило, ставит в тупик. "Рамблер" рассказывает о самых известных случаях массового исчезновения людей.

Фото: Wikipedia.org Wikipedia.org

Деревня на озере Ангикуни

В 1930 году в Канаде пропала целая эскимосская деревня, а разгадать это таинственное исчезновение до сих пор не смогли. В деревне около озера жили 2000 эскимосов, которые всегда гостеприимно встречали туристов. Несмотря на то, что дорога до озера была сложной, в окрестностях часто появлялись охотники. Одним из таких был мужчина по имени Джо Лабелль. Он часто приезжал в эту местность на охоту, а потом останавливался в эскимосской деревне. То же самое он хотел сделать в 1930 году, но ему это не удалось. Когда он подъезжал на лыжах к иглу, то заметил, что вокруг них слишком пустынно. Он заглянул в первый дом, но там никого не было, как и во всех других. При этом он отметил, что одежда была на месте, а на огне грелась еда. Когда он понял, что в деревне никого нет, отправил сообщение в полицию. Прибывшие сотрудники обошли все окрестности, но не нашли даже человеческих следов.

Судно "Циклоп"

wikipedia.org

Этот американский корабль использовался в качестве сухогруза с начала 1910 года до начала Первой мировой войны. Экипаж корабля регулярно перевозил сырье по Атлантическому океану, что и должен был сделать 16 февраля 1918 года. Тогда судно покинуло Рио-де-Жанейро, а спустя несколько дней пропало. Последний раз корабль с экипажем видели в Барбадосе. Сообщалось, что они останавливались из-за перегруза, но при этом в Рио-де-Жанейро члены экипажа заявляли, что никакого перегруза нет. Ни люди, ни корабль так и не были найдены. Многие уверены, что он пропал в районе Бермудского треугольника, но точное место его пропажи неизвестно.

Смотрители маяка на островах Фланнан

Wikipedia.org