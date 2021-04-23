Можно ли на самом деле утонуть в зыбучих песках

Наверняка многие помнят фильмы, в которых герои попадали в зыбучие пески и порой погибали, затянутые в них с головой. Но, оказывается, это не более, чем киношный миф, которому мы верим с самого детства. Вернее, опасность зыбучих песков очень сильно преувеличена. О том, почему нельзя на самом деле утонуть в зыбучих песках, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Невезучие" Кадр из фильма "Невезучие"

Плывуны (так по-другому называют зыбучие пески), способные за считанные минуты засосать человека, встречаются крайне редко. Большинство же из них практически безопасны.

Зыбучие пески состоят из смеси глины, песка и воды. Плотный слой глины не пропускает влагу, а потому, скапливающаяся в песке вода как бы разжижает песчинки, они всплывают в ней и именно поэтому не могут удерживать на своей поверхности какие-либо предметы.

Пока поверхность остается нетронутой, все стабильно, но стоит шагнуть в такой песок или что-то положить на него, он приходит в движение и начнет засасывать вглубь. Но с головой в песок погрузиться не удастся, он прекратит свое движение тогда, когда тело или предмет погрузится в него примерно наполовину. Песок вокруг станет достаточно плотным, чтобы остановить процесс погружения.

Человек окажется в своеобразной “ловушке”, из которой довольно сложно выбраться, но не утонет.

Кстати, выбираться из зыбучих песков необходимо медленно, не совершая резких движений, постепенно освобождая руки и ноги.