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Обнаружена новая уловка телефонных мошенников

Даня Виттиг
24 минуты назад
Мошенники присылают россиянам СМС с кодом для регистрации счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в банке. О новом способе мошенничества сообщили "Известия".
Обнаружена новая уловка телефонных мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
При звонке злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка и заявляют о попытке несанкционированного перевода, для отмены которого необходимо назвать код из СМС с номера 900. В полученном сообщении содержатся цифры, подтверждающие "регистрацию в гостевой зоне для юридических лиц".
В реальности человек может только подать заявку онлайн, желающему открыть расчетный счет, в любом случае придется лично встретиться с представителем банка для предоставления документов и подтверждения личности.
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов рассказал, что мошенники рассчитывают таким образом вызвать доверие жертвы, доказав, что звонит действительно сотрудник банка. Однако уведомления могут приходить, если любой пользователь интернета попробует зарегистрировать на сайте банка какой-нибудь номер телефона.
Помните, получив код из сообщения, злоумышленник может совершить ряд финансовых операций, например, оформить на человека кредит.
Ранее "Рамблер" сообщал, как мошенники обманывают туристов.
Истории,Сергей Голованов,Лаборатория Касперского,газета "Известия",
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