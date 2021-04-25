Катастрофа в Чернобыле: что засекретили после взрыва

В этом году исполнилось 35 лет с того апрельского дня, когда произошла Чернобыльская катастрофа. Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС, случившийся во втором часу ночи 26 апреля 1986 года, разрушил активную зону реактора. Специалисты утверждают, что радиоактивность, которую впоследствии принесли осадки, 400-кратно превышала воздействие сброшенной на Хиросиму бомбы.

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Руководство СССР и союзных республик сразу же строго засекретило информацию о произошедшем. Многие ученые считают, что о подлинных масштабах той трагедии до сих пор так и не сказано.

Отказывали машины — шли люди

Считается, что в зоне радиоактивного заражения (свыше 200 тысяч км²) оказались главным образом север Украины и часть Белоруссии. В районе реактора, горевшего 10 дней, работали сотни советских ликвидаторов-«би ороботов» – они трудились там, где отказывала техника. Десятки людей умерли от смертельной дозы излучения почти сразу, сотни получили раковые заболевания вследствие лучевой болезни.

По самым приблизительным подсчетам (с того момента как Советский Союз распался, точную цифру назвать сложно) порядка 30 тысяч человек умерли от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, еще свыше 70 тысяч стали инвалидами.

Горбачев молчал больше двух недель

Документы, касающиеся Чернобыльской катастрофы, ЦК КПСС немедленно засекретил. И по сей день точно не ясно, что же там на самом деле случилось.

Преступное равнодушие власти к народу было беспредельным: когда Украину накрыло радиоактивным облаком, в столице республики проходила первомайская демонстрация. Тысячи людей шли по киевским улицам, тогда как уровень радиации в Киеве уже поднялся с 50 микрорентген до 30 тысяч в час.

Первые 15 дней после 28 апреля были отмечены наиболее интенсивным выбросом радионуклидов. Однако руководитель СССР Михаил Горбачев выступил с обращением по поводу аварии лишь 13 мая. Похвастаться ему было нечем: государство, по сути, оказалось не готово к оперативному устранению последствий чрезвычайной ситуации – большинство дозиметров не работали, не было элементарных таблеток йодистого калия, воинские спецподразделени я, брошенные на борьбу с масштабной радиацией, формировали «с колес», когда гром уже грянул.

Катастрофа ничему не научила

За то, что произошло на ЧАЭС, бывший директор атомной электростанции Виктор Брюханов отсидел 5 лет из 10, отмеренных приговором суда. Он несколько лет назад рассказал журналистам о некоторых важных деталях, касающихся той ядерной катастрофы.

Взрыв на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС произошел во время его тестирования. По мнению многих современных ученых, причина аварии кроется в дефектах конструкции реактора и несоблюдении правил безопасности сотрудниками атомной электростанции. Но все это было скрыто, чтобы не ставить под удар атомную отрасль СССР.

Как считает Брюханов, на сегодняшний день не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом скрываются истинные причины аварий на атомных электростанциях – ЧП такого рода, но меньших масштабов, периодически случаются во многих странах, где используется атомная энергетика. Последняя авария произошла совсем недавно в Японии, где мощное землетрясение 22 ноября повредило систему охлаждения третьего энергоблока АЭС «Фукусима-2».

Засекреченная правда

Вместе со сведениями о самой чернобыльской аварии засекретили также результаты медицинских обследований пострадавших и информацию о степени радиоактивного заражения территорий. Западные СМИ рассказали всему миру о трагедии уже вечером 26 апреля, а в СССР по этому поводу официальная власть долго хранила гробовое молчание.

Радиоактивные облака накрывали все большие территории, о чем вовсю трубили на Западе, а в Советском Союзе только 29 апреля в прессе вскользь сообщили о «незначительной утечке радиоактивных веществ» на ЧАЭС.

Некоторые западные СМИ считают, что именно авария на Чернобыльской АЭС послужила одной из главных причин развала СССР – система, построенная на лжи и беспрекословном подчинении ЦК КПСС, не могла просуществовать долго, поскольку со временем последствия ядерной катастрофы ощутили на себе сотни тысяч жителей республик «союза нерушимого».

Цифры и факты трагедии

По официальным данным, радиоактивным загрязнением цезием-137 после аварии на ЧАЭС отмечены территории 17 европейских стран общей площадью 207,5 тысяч км². На Украине это 37,63 тысяч км², в Беларуси 43,5 тысяч км², на европейской части России – 59,3 тысяч км².

В зоне радиационного загрязнения цезием-137 оказались 19 субъектов РФ, серьезнее всего пострадали Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области.

Чернобыль аукнулся и за рубежом – порядка 60 тысяч км² загрязненных цезием-137 территорий – это земли государств Западной Европы и других стран за пределами бывшего СССР.