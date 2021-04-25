Психотехники русских спецназовцев: главные секреты

Психотехники спецназа - тема, которая освещается крайне редко. В первую очередь - из-за секретности. Тем интереснее узнать, какие методики используют в специальных войсках, а также проследить историю их появления.

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29 мая 1946 года легендарный советский спецназовец полковник Яков Серебрянский завершил свою военную карьеру. Он считал своей важнейшей задачей психологическую подготовку своих сотрудников, которые выполняли особо сложные задачи за рубежом.

В частности, его внимание привлекали труды психиатра В.С. Дерябина «Задачи и возможности психотехники в военном деле». О том, что это такое и как влияет на деятельность специальных подразделений, мы и расскажем.

Всё началось с вагоновожатых

Основы психотехники были заложены в начале ХХ века в Германии психотерапевтом А. Шаквитцем, который описал методику психологической устойчивости вагоновожатых, включающую в себя, в частности, отсортировку тех, кто априори был не способен к этой профессии.

В 1919 году в Берлине эту разработку опробовал инженер К. Трамм, что принесло казне доход в сумме 1 350 000 марок по сравнению с годом предшествующем. Эти успехи были незамедлительно замечены военными. Вскоре методика А. Шаквитца была внедрена в Баварскую школу летчиков.

В итоге число аварий и несчастных случаев во время полетов снизилось на 53%. Базой для психотехнической школы Шаквитца стали тесты справедливой оценки способностей соискателей, применительно к конкретной профессии.

Здоровый – не значит, воин

Опытом немцев заинтересовались и в России. Первым из наших ученых, кто, опираясь на учение Шаквитца, занялся вопросами военной психотехники, был физиолог и психиатр В.С. Дерябин. Он доказал, что физические способности не всегда отражают потенциал солдат. «Во время войны (первой Мировой) на моих глазах два солдата, служившие нестроевыми, попали в команду разведчиков, - писал Дерябин. – Один оказался очень дельным на новом месте, а другой – выдающимся, до дерзости предприимчивым». И это сразу же изменило обстановку на данном участке фронта. Ученый-психиатр сделал вывод, что в будущих войнах роль психотехники может стать решающей, особенно, когда речь идет о бойцах, выполняющих особо важные боевые задачи.

Родом из Ahnenerbe

В конце Второй мировой войны американцам досталась значительная часть архива фашистской организации Ahnenerbe, известной, в том числе, и чудовищными опытами над узниками концлагерей.

На основании этих материалов в секретных лабораториях ЦРУ в 60-х годах прошлого века начались работы по контролю и коррекции психики людей. Вначале речь шла о влиянии эмоционального состояния человека на железы внутренней и внешней секреции. Имеющаяся взаимосвязь позволила создать детекторы лжи.

Параллельно с этим осуществлялась и другая работа над тем, как использовать обратную связь, и уже через эти железы медикаментозно воздействовать на страх, тревогу, наблюдательность и внимательность военнослужащих.

Так, ведущий эксперт Пентагона по безопасности Джон Уоттс утверждает, что медицина США располагает лекарством, резко увеличивающим IQ солдат. Впрочем, по его словам, эти препараты имеют побочное действие – риск в виде болезни Альцгеймера. Массово, конечно, такие препараты не используются, но при подготовке спецагентов все средства хороши.

По закону Джемса-Ланге

Юлиан Семенов , который был дружен с сотрудниками КГБ, в романе «Противостояние» описал следующий случай: «До войны Николай Кротов страдал заиканием, однако в Германии был направлен на принудительное лечение электротоком, и от недуга избавился».

Эта история и в самом деле могла случиться, так как имеет под собой научное обоснование в виде теории Джемса-Ланге. Суть её сводится к тому, что всё в человеческом организме взаимосвязано: эмоции, нервные раздражители и физиология.

Например, после десятикилометрового марш-броска физиология сигнализирует нервной системе о нехватке кислорода и питательных веществ в мускулах, так как имеющийся ресурс уже исчерпан. Нервная система в свою очередь формирует эмоции «я устал, я не могу идти». На основании их человек принимает решение сделать привал. Между тем, понимание того, что физиология имеет скрытую возможность активизировать подачу кислорода и питательных веществ в мускулы, может подсказать солдату иное решение – «идти вперед».

Программа «устойчивости потенциала»

Профессор психологии Мартин Селигман из Университета Пенсильвании разработал и апробировал программу «устойчивости потенциала» солдат специальных подразделений. Цель – стать жестоким, не поддаваться искушениям, усиливать внимание и концентрировать физическую силу в критических ситуациях.

«Мы укрепляем умственные мускулы морпехов так, чтобы после тяжелейших невзгод они становились крепче, - поясняет Мартин Селигман. – Испытания для солдат начинаются еще на пункте сбора новобранцев корпуса Морской Пехоты на Пэррис-Айленд (Южная Каролина)».

Главная роль отводится сержантам, которые непосредственно командуют морпехами. Все они проходят специальные курсы по психотехнике, чтобы иметь ранжированное представление о способностях каждого своего бойца. Да и сержанты тоже могут быть подвергнуты серьезным жизненным тестам, например, когда получают информацию о том, что «ушла жена». Офицеру важно знать, как поведет человек в этой ситуации, чтобы сделать вывод о его дальнейшей карьере.

Психотехника «Альфа»

Большинство психотехнических приемов, к примеру, спецгруппы «А» являют собой ноу-хау и засекречены, так как позволяют манипулировать как поведением агрессивной толпы, так и сознанием отдельных личностей.

18 декабря 1976 года четырем альфовцам из управления «Антитеррор» удалось стабилизировать крайне нервную обстановку во время обмена в Цюрихе Владимира Буковского на генерального секретаря коммунистической партии Чили Корвалана. Известно, что диссидента встречала группа вооруженных швейцарских полицейских, по некоторым данным – переодетых американцев.

После того, как Корвалан поднялся на самолет, Буковский категорически отказался спуститься вниз. Он заподозрил, что его депортируют в Америку, а не оставят в Швейцарии, как было заранее договорено. Ситуация могла закончиться штурмом самолета, настолько агрессивно вели себя так называемые «швейцарские полицейские».