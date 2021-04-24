Как советские хирурги разминировали живого человека

Профессия военного хирурга требует от специалиста не только высокого мастерства, но и, нередко, принятия важных решений, от которых зависит жизнь человека. Мы хотим рассказать вам про реальный случай из практики советских хирургов, когда от умений и знаний медиков зависели судьба не только пациента, но и самих врачей.

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Операция, проведенная в военном госпитале Душанбе в сентябре 1986 года, абсолютно уникальна. За всю историю медицины подобное хирургическое вмешательство не производилось нигде в мире и советским врачам пришлось самостоятельно разрабатывать методику ее проведения и даже конструировать инструменты.

Солдат Виталий Грабовенко во время боя с афганскими моджахедами снаряжал ленту гранатомета и был ранен. Бойцу оказали первую помощь на месте и затем самолетом отправили в военный госпиталь в Душанбе. Там многочисленные осколочные раны Виталия обработали и сделали рентген, который не выявил никаких дополнительных проблем.

Ранение Грабовенко считалось не тяжелым и он должен был быстро пойти на поправку. Но этого не произошло – рана в районе правого плеча заживать не хотела, а рука потеряла подвижность. Врачи предположили, что виной всему межмышечная гематома и решили провести повторную рентгенограмму.

Второй рентген показал, что в тканях находится предмет размерами 11 на 3 сантиметров, который медики узнать не смогли. Снимок показали военным, проходившим лечение в госпитале и двое из них – гранатометчик и сапер распознали объект как гранату, которая ко всему прочему еще и находится на боевом взводе.

Эксперты предупредили, что боеприпас может взорваться в любой момент от случайного движения. Для врачей эта новость была шоком – Виталий Грабовенко уже две недели находился в отделении, самостоятельно перемещался по госпиталю и даже однажды попытался сыграть в настольный теннис. То, что граната не сдетонировала, было настоящим чудом, но дальше полагаться на него было нельзя.

Интересно, что операцию можно считать вторым рождением Виталия в буквальном смысле, так как в этот день ему исполнилось 20 лет. Отец и сын решили не сообщать жене Виталия о том, что произошло на самом деле и оповестили ее о том, что это было всего лишь удаление аппендицита. Через пару месяцев, когда раны зажили, Грабовенко уехал домой.