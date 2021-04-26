Ликвидатор аварии описал ощущения от радиации

При этом, по словам полковника, на каждого радиация действовала индивидуально. Некоторые солдаты излечивались от хронической астмы, а другие буквально за недели «сгорали» из-за внезапно возникшего туберкулеза.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.