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Ликвидатор аварии описал ощущения от радиации

Lenta.ru
4 часа назад
Радиация имеет свой вкус и определенным образом воздействует на кожу. Такие ощущения описал один из ликвидаторов аварии на атомной электростанции в Чернобыле бывший командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов в беседе с газетой «Известия».
Ликвидатор аварии описал ощущения от радиации
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Он работал на крыше четвертого энергоблока ЧАЭС, разбирая завалы радиоактивного графита и твэлов — тепловыделяющих элементов, а также в других «горячих точках» Чернобыля.
«Радиация имеет вкус. При работе в зоне радиоактивного заражения во рту очень скоро появлялся металлический привкус. Потом на коже возникало ощущение, что находишься на ярком солнце, затем возникала сухость в горле и характерные "радиационные" кашель и осиплость», — рассказал Степанов.
При этом, по словам полковника, на каждого радиация действовала индивидуально. Некоторые солдаты излечивались от хронической астмы, а другие буквально за недели «сгорали» из-за внезапно возникшего туберкулеза.
«Понятное дело, что Чернобыль здоровья никому не добавил и все льготы ликвидаторам полагались заслуженно. Я ни минуты не жалел и не жалею, что в моей жизни были 15 месяцев этой трудной и чрезвычайно опасной работы», — подытожил ликвидатор.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.
Истории,Александр Степанов,газета "Известия",
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