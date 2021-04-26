Зачем мошенники крадут голос и отпечатки пальцев

По словам специалиста, биометрические системы, как правило, сложны, поэтому их нельзя обмануть с помощью фотографии или конкретной фразы. «Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста. Подобрать полноценную атаку — достаточно сложная задача», — пояснил эксперт.