Зачем мошенники крадут голос и отпечатки пальцев

По словам специалиста, биометрические системы, как правило, сложны, поэтому их нельзя обмануть с помощью фотографии или конкретной фразы. «Там достаточно сложная логика, которая верифицирует, что фраза не вырвана из контекста. Подобрать полноценную атаку — достаточно сложная задача», — пояснил эксперт.
Ранее эксперты компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак и расследованием киберпреступлений, обнаружили
мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники обманывали пользователей Facebook, самой популярной в мире соцсети, и крали их личные данные.