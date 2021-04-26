Как в России искореняли пьянство и к чему это привело

Первым и единственным в истории России “сухим законом” был и остается законопроект 1914 года, который продолжал действовать на протяжении Первой мировой войны, в революционные годы и во время Гражданской войны. В 1925 году производство и торговлю спиртными напитками в СССР официально возобновили, что ознаменовало конец “сухого закона”. Но в СССР и в России с пьянством пытались бороться и раньше, и позже. О том, кто и как пытался искоренить алкоголь в нашей стране, читайте в материале “Рамблера”.
Первым, кто в русской истории попытался навсегда запретить употребление алкогольных напитков, был Иван III. Исключение должны были составлять лишь праздничные дни, во время которых допускались разумные возлияния. Но затея успехом не увенчалась.
Царь Алексей Михайлович предпринял суровые меры, чтобы попытаться вытащить страну из пьянства. В небольших городах царь приказал снести все кабаки подчистую, а в крупных оставить по одному, где разрешалось наливать хлебное вино лишь по чарке в 150 граммов и только в скоромные дни.
“Сухой закон”, введенный Николаем II
, как уже упоминалось выше, действовал довольно долго, но в итоге благие намерения все же канули в Лету.
В 1928 году был создан Всесоюзный совет противоалкогольных обществ. Сделано это было с подачи Николая Бухарина
. Кампанию развернули нешуточную: возле рюмочных устраивали пикеты с детьми, на бутылки с алкоголем наклеивали изображения черепа с костями. Приняли даже закон о запрете продаже спиртных напитков в общественных местах в дни праздников. Но все было тщетно.
Попытки Никиты Хрущева полностью искоренить в стране пьянство и самогоноварения тоже не увенчались успехом. Хотя за несоблюдение правил даже давали реальные сроки.
Антиалкогольная кампания Михаила Горбачева
также не сумела исправить ситуацию. Лишь вырубленные виноградники и воспоминания о талонах, по которым можно было купить спиртные напитки в строго ограниченных количествах, остались в памяти.