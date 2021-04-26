Как в России искореняли пьянство и к чему это привело

Первым и единственным в истории России “сухим законом” был и остается законопроект 1914 года, который продолжал действовать на протяжении Первой мировой войны, в революционные годы и во время Гражданской войны. В 1925 году производство и торговлю спиртными напитками в СССР официально возобновили, что ознаменовало конец “сухого закона”. Но в СССР и в России с пьянством пытались бороться и раньше, и позже. О том, кто и как пытался искоренить алкоголь в нашей стране, читайте в материале “Рамблера”.