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Кот вернулся к хозяину спустя четыре года

Lenta.ruиещё 8
5 часов назад
Кот, пропавший в американском штате Колорадо, вернулся к своему хозяину в Техасе четыре года спустя. Об этом сообщает KIRO-TV.
Кот вернулся к хозяину спустя четыре года
Фото: страница TCRAS на Facebookстраница TCRAS на Facebook
Семилетний кот по кличке Сид сбежал во время переезда. Шариф Йелтон (Sharif Yelton) безрезультатно разыскивал питомца полтора года.
В апреле 2021 года сотрудники Регионального приюта для животных округа Теллер, штат Колорадо, поставили ловушку, чтобы поймать другого сбежавшего кота, однако в нее попался Сид. Животное было здорово, его поселили в местной автомастерской и назвали Бобом.
Однако вскоре выяснилось, что кот чипирован. Благодаря информации, хранившейся на чипе, удалось установить настоящего хозяина и вернуть Сида ему. Йелтон за это время успел переехать за полторы тысячи километров в Техас и уже не надеялся увидеть своего любимца.
«Сид и его человек очень счастливы снова быть вместе»,
— говорится в сообщении приюта в Facebook.
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