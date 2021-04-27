Врач описал спасение заложников «Норд-Оста»

Бывший работник скорой помощи рассказал как происходила операция по спасению заложников "Норд-Оста". Об этом сообщает "Лента. Ру".

По словам Игоря Чугреева, спецназовцы выносили людей на руках и клали рядами перед центральным входом под навесом, при том силовики раздавали медикам шприцы с антидотом от распыленного в центре газа.

«Не помню кто спросил: "Кто здесь врач?". Я и еще один человек из отряда "Альфа" отозвались. Он дал каждому по картонной коробке. Там лежали шприц-тюбики с антидотами. Мы стали колоть сами и раздали еще нескольким людям. Прямо через одежду кололи», — вспомнил он.

Около двух сотен пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Все они в итоге выжили. При этом врачи отказались действовать по инструкции человека, руководившего оказанием медицинской помощи пострадавшим.

«Тот, в частности, сказал, что нужно перевести людей на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и ввести им несколько препаратов. А в Склифе ему ответили, что вводить ни в коем случае ничего нельзя — только ИВЛ. После этого к ним приехали люди от того начальника, но склифовские врачи им просто не открыли двери», — рассказал медик. Он считает, что в итоге те своей настойчивостью спасли пациентов.