Правда ли масоны поклоняются дьяволу

Тайные общества масонов появились в XVI-XVII веках в среде средневековых строительных гильдий. С течением времени в них начали вступать образованные люди, а затем стало появляться все больше и больше слухов и мифов о масонах. Один из них гласит – масоны поклоняются дьяволу. "Рамблер" выяснил, имеет ли этот миф хоть что-то общее с реальностью.

Фото: Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами" Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"

В XVIII веке масонские организации оказались запрещены в Голландии, Швеции и других странах. Кроме того, против масонов выступала римская католическая церковь

В некоторых энцикликах и буллах, принадлежащих папе Клименту XII, масонство признавали опасной сектой, ведь считалось, что масоны поклоняются Люциферу. К слову, сотни людей верили в это довольно долго – последний подобный документ вышел в 1983 году. В нем католикам, состоящим в масонских ложах, запрещалось исполнять христианские обряды.

Однако специалисты утверждают: несмотря на то, что этические и философские идеи масонов скрываются за различными метафорами и аллегориями, их едва ли можно назвать сатанистами. Доподлинно известно, что эзотерические взгляды масонов объединяют в себе библейские мотивы, элементы древних религиозных культов, нестандартные теории о возникновении человечества, а также научные знания. Кроме того, масоны придают большое значение символам: геометрическим, природным, религиозным и многим другим.

Масоны отказываются именовать себя религиозным культом, но при этом верят в существование Великого Архитектора Вселенной (неслучайно с французского franc maçon переводится как "вольный каменщик"). Все вышеперечисленное пугало католическую церковь. Отсюда неудивительно, что она нарекла масонов сатанистами. Этому также поспособствовала пентаграмма, которую масоны использовали в качестве одного из своих символов.