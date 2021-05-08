В то время как одни люди даже самых дружелюбных псов обходят стороной, другие не боятся играть с незнакомыми крупными собаками, которые могут быть по-настоящему опасны.

Не так давно ученые выяснили, каких людей собаки кусают чаще всего. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Исследователи Ливерпульского университета провели опрос среди 694 добровольцев. В ходе работы выяснилось, что каждый четвертый опрошенный хотя бы раз в жизни становился жертвой злой собаки (172 человека).

Кроме того, ученые установили, что мужчин псы атакуют в 1,8 раз чаще, чем женщин. А собачников в 3,3 раза чаще тех, у кого нет четвероногих любимцев дома. И наконец, большая часть жертв (54,7%) признались, что до инцидента ни разу не встречались с псами-обидчиками, то есть животные видели людей в первый раз.