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Каких людей собаки кусают чаще всего

Мира Маркина
1 час назад
В то время как одни люди даже самых дружелюбных псов обходят стороной, другие не боятся играть с незнакомыми крупными собаками, которые могут быть по-настоящему опасны.
Каких людей собаки кусают чаще всего
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Не так давно ученые выяснили, каких людей собаки кусают чаще всего. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Исследователи Ливерпульского университета провели опрос среди 694 добровольцев. В ходе работы выяснилось, что каждый четвертый опрошенный хотя бы раз в жизни становился жертвой злой собаки (172 человека).
Кроме того, ученые установили, что мужчин псы атакуют в 1,8 раз чаще, чем женщин. А собачников в 3,3 раза чаще тех, у кого нет четвероногих любимцев дома. И наконец, большая часть жертв (54,7%) признались, что до инцидента ни разу не встречались с псами-обидчиками, то есть животные видели людей в первый раз.
Но самое удивительное ждало исследователей впереди. Под конец работы они установили прямую связь между эмоциональной нестабильностью человека и вероятностью того, что на него набросится собака. Чем больше человек склонен к резким перепадам настроения, тем выше шанс, что псы начнут проявлять к нему агрессию.
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