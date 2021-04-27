Самые странные гигиенические хитрости, которые придумали русские

У русских популярна поговорка «Голь на выдумку хитра». Касается она и гигиенических хитростей, особенно в условиях, когда доступ к благам цивилизации ограничен.

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Радикальным гигиеническим средством для устранения запаха пота у русских крестьян исстари служили лук и чеснок, их резали дольками и натирали ими тело. Эта процедура проделывалась также перед охотой, чтобы отбить запах человека, отпугивающий диких зверей.

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Древние русские средства для борьбы с потливостью чаще всего готовились на основе порошков или настоев чайного гриба и трав (мяты, мать-и-мачехи и др.) .

В старину на Руси существовали самые необычные, на первый взгляд, гигиенические методы мытья головы. К примеру, мукой – гороховой, овсяной, ржаной, кукурузной. Среди способов мытья был и "сухой" – мука просто распространялась по волосам, растиралась и смывалась теплой водой.

Гороховую, овсяную или кукурузную муку (в ней меньше клейковины) разводили водой и настаивали несколько часов. Затем получившуюся кашицу наносили на волосы и оставляли на полчаса.

Русские женщины использовали в качестве моющего средства и определенные сорта глины, которые давали пену, схожую с мыльной. Например, белую глину, разведенную в теплой воде. Она не уступала по эффективности современным шампуням.

Часть гигиенических лайфхаков русских связана с недоступностью элементарных благ цивилизации и соблюдением специфических норм и правил поведения, в частности, в местах лишения свободы.

В Советской армии, например, широко применялась такая мера наказания молодых военнослужащих, которые не успели (или забыли, не захотели) вовремя побриться перед построением, как вафельное «ребристое» полотенце. Старослужащие терли «молодым» лицо таким «бритвенным приспособлением» до тех пор, пока не удалялась щетина, а вместе с ней и частицы верхнего эпителия.

Кстати, специалисты, профессионально занимающиеся эпиляцией, утверждают, что подобный метод бритья опасен для здоровья, поскольку велик риск возникновения кожных заболеваний или даже заражения крови.

По сходным причинам небезопасно и «бритье» зажигалкой, также практиковавшееся в армии в период расцвета дедовщины.