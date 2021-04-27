История Бастера, петуха, который умел кататься на роликах

Если мимо вас, когда вы шли по тротуару, пронесся большой петух на роликовых коньках, не спешите к окулисту. Это всего лишь Бастер на ежедневной прогулке.
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru
В 1952 году фотографа Times Ли Винера отправили на Саут-Альварадо-стрит в Лос-Анджелесе, где, как сообщалось, произошла авария. На месте происшествия он не обнаружил ничего примечательного, только мужчину, который попросил его сфотографировать, что случалось довольно часто. Винер позже писал, что в шутку сказал этому человеку:
«Я сфотографирую вас, мистер, если только у вас есть собака, которая умеет кататься на роликах».
Собаки у мужчины не оказалось, зато был петух – на роликовых коньках. Винер изъявил желание познакомиться с птицей. Мужчины договорились встретиться 17 августа 1952 года, когда у фотографа был выходной. В назначенный день Бастер – так звали петуха – появился в комбинезоне с надписью You Can’t Bust ’Ern и на роликовых коньках, которые были изготовлены на заказ.
Винер сделал много фотографий Бастера. Позже он также провел с ним фотосессию на ледовой арене. Петух, по всей видимости, умел кататься и на обычных коньках.
Бастер был одним из нескольких петухов, принадлежавших Уильяму Леру, бывшему цирковому клоуну. В номере газеты The San Bernardino County Sun от 22 августа 1952 (Сен-Бернардино, штат Калифорния) сообщалось:
«Бастер использует почти 13-сантиметровые детские ролики, сделанные из алюминия и прикрепленные скотчем к его лапам. Лер обычно подталкивает Бастера в самом начале. Дальше птица делает все сама. Петух двигается вперед и сохраняет равновесие с помощью крыльев. Бастер, которому три года, уже полгода катается на коньках. Лер готовит его к сценическому дебюту. Бывший клоун считает, что петуха ждет большая театральная карьера».