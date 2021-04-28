Как выбирали невест русские цари

Обычай царских смотрин на Руси существовал совсем недолго. Несмотря на это он вошел в историю и нещадно эксплуатируется в литературе, кинематографе и живописи. Именно потому это действо обросло домыслами и мало кто знает об истинной сути мероприятия. Как появился у нас ритуал выбора невесты для монарха и по каким критериям выбирали будущую царицу?

Фото: И. Е. Репин, «Выбор великокняжеской невесты» И. Е. Репин, «Выбор великокняжеской невесты»

Обычай царских смотрин пришел к нам из Византии – так в могущественной некогда империи выбирали будущих жен для императоров. На Русь его привезла Софья Палеолог – византийская принцесса и бабушка Ивана Грозного . С ее легкой руки смотрины начали практиковаться среди русских и канули в Лету после первой женитьбы Петра I.

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Нас убеждают, что царь ходил вдоль строя перспективных невест и рассматривал их, выбирая себе спутницу жизни. На самом деле бывало всякое и, чаще всего, будущего супруга на смотрины не приглашали вовсе. Византийская царица Ирина, которая ввела этот обычай, чтобы найти сыну невесту разослала по всей стране мерки с параметрами, такими как рост, размер ноги и даже обхват головы.

К комплекту мерок прилагалась бумага, в которой указывались дополнительные требования к девушкам – происхождение, состояние здоровья и многое другое. Отбор проходило множество кандидаток, но во всей Византии нашли всего 13 тех, кто отвечал запросам царицы.

Счастливицей оказалась сирота из аристократического армянского рода по имени Мария, которая подошла по всем статьям, а кроме того понравилась матери жениха. Своего сына Константина царица просто поставила перед фактом, не принимая во внимание то, что он был обручен по любви с принцессой франков.

Стоит ли говорить о том, что из этого брака не вышло ровным счетом ничего. Через несколько лет Константин вышел из-под опеки властной матери и настоял на том, чтобы его супруга постриглась в монахини. Закончила свои дни Мария в монастыре, а царь нашел себе новую жену, без всяких строгих кастингов, и жил с ней припеваючи. Как мы видим, нововведение сразу показало свою несостоятельность, но его все же сделали правилом.

Первым русским государем, которому выбирали невесту на смотринах, стал сын Софьи Палеолог великий князь Василий III. Он стал первым в истории Руси Рюриковичем, который женился не на заморской принцессе или своей родственнице, а на боярской дочке. Для Василия собрали по всем уголкам его владений 500 знатных красавиц и выбрали ему из них невесту.

Ею стала 15-летняя сирота из боярской семьи Соломония Сабурова. В жены монархам, вообще, любили выбирать сирот, не имевших многочисленной жадной до денег и власти родни. После свадьбы прошло немного времени и Василий III из наследника стал полноправным государем.

В отличие от Константина русский князь любил свою жену или был слишком порядочным – он терпеливо ждал 20 лет от нее наследника, запрещая все это время своим братьям заводить детей. В итоге терпение его закончилось и супруга была традиционно отправлена в монастырь.

Постригли Соломонию насильно – она отчаянно отбивалась, бросала на пол монашеское одеяние и топтала его ногами. Чтобы усмирить женщину ее прямо в палатах высекли кнутом и постригли насильно. Василий сразу же снова женился на юной дворянке из Великого княжества Литовского Елене Глинской , которая подарила мужу наследника Иоанна, известного всем как царь Иван IV Грозный.

Иван Васильевич также женился, в основном, после смотрин. В 16 лет, едва взойдя на престол, государь задумал найти спутницу жизни. Ему предложили отличный выбор из самых красивых боярских дочек, среди которых Иван выбрал Анастасию Захарьину-Юрьеву. Эта девушка была очень хороша собой, но среди невест оказалась не только поэтому.

Захарьины давно служили при дворе, а дядя Анастасии даже был опекуном малолетнего Ивана. Все это дает повод думать о том, что жених и невеста были знакомы и до смотрин, а выбор монарха основывался как минимум на симпатии. Современники вспоминали, что первая супруга грозного русского царя была девушкой невысокого роста с красивыми пышными волосами. Среди ее добродетелей упоминались кротость и беспримерная доброта.

Анастасия благотворно влияла на царя с его крутым нравом, но их семейное счастье продлилось всего 13 лет. Царица внезапно занемогла и вскоре умерла, как многие считают, отравленная недоброжелателями. Горе Ивана было трудно описать, но через восемь дней началась подготовка к новым смотринам.

Вторые смотрины Ивана IV отличались от первых и больше походили на свидание с целью знакомства. Царю советовали искать супругу среди кавказских княжеских родов и вскоре в Москву привезли девушку по имени Кученей – дочь кабардинского князя Темрюка. Невесту привели к царю и она ему понравилась. Так как красавица была иной веры, перед свадьбой ее крестили и нарекли Марией .

Через восемь лет Мария Темрюковна умерла при таких же странных обстоятельствах, как и Анастасия. На третьих смотринах Иван решил не скромничать и ему предложили сразу две тысячи девиц. В результате царь познакомился сразу с третьей и четвертой своей супругой. Заодно нашли невесту и Ивану Ивановичу – царскому сыну, которого по легенде отец позднее убил посохом.

Третья невеста – Марфа Собакина, как и Анастасия, была выходцем из аристократического, но не слишком знатного рода. Чтобы компенсировать это, царь щедро наделил титулами и землями всех мужчин из семьи супруги. Отца Марфы даже сделали боярином, о чем тот не мог и мечтать. Но триумф Собакиных длился недолго и Марфа прожила после свадьбы всего неделю. После царь женился в четвертый раз, на «резервной» невесте, которую присмотрел на прошлых смотринах.

Кто мог участвовать в смотринах

Нужно сказать, что смотрины были почти демократичным мероприятием. Если при обычной женитьбе монарха брали невест из самых знатных родов или преследуя определенные цели, то на смотринах могли присутствовать девушки из знатных, но обедневших семей. Царский «кастинг» давал шанс девушкам, наподобие Анастасии, дочери окольничьего Захарьина-Юрьева, семьи которых были не чета царской.

Супруга Алексея Михайловича, второго по счету царя из династии Романовых, Мария Милославская, была из настолько бедной семьи, что в детстве собирала грибы на продажу. Ее отец служил кравчим у посольского дьяка, что примерно соответствовало должности буфетчика. Мать самого царя Алексея Романова также была из небогатого рода, так что, как видим, смотрины давали богатым и бедным невестам равные шансы.

Финансовое положение невест царей не интересовало, но к участницам смотрин было множество других требований. Кроме красивого лица, подходящего роста и соответствующей комплекции, претендентки должны были «смотреть скромно», не иметь в родне политически неблагонадежных лиц, а также не быть рыжими. На деле эти правила часто нарушались – Елена Глинская была веселой и дерзкой, а кроме этого еще и рыжей.

Были и другие требования, второстепенные. Например, имело значение количество детей в семье невесты, так как считалось, что многодетность передается по наследству и супруга в будущем сможет подарить царю много отпрысков. Ну и, конечно же, учитывалось женское здоровье. Повивальные бабки осматривали девушек на предмет правильного развития детородных органов и девственности.

Бывали и исключения. Например, для старшего брата Петра I, царя Федора III, смотрины устраивали формально. Он уже знал кто станет его избранницей и мероприятие было лишь данью старинной византийской традиции. Невесту звали Агафья Грушецкая и она была из польских дворян.

Познакомилась девица с царем необычно – когда государь шествовал через толпу подданных во время крестного хода, Агафья упала перед ним в обморок. Царица из Грушецкой вышла неплохая – доброжелательная и веселая. Она завела при дворе моду на польские наряды и развлечения, а царь казался влюбленным и счастливым. Но всего через полтора года молодая царица умерла от родильной горячки, а еще через неделю умер их с Федором сын Илья.

Интриги царских смотрин

При отборе на смотрины не обходилось без интриг. Семьи часто очерняли друг друга и даже откровенно подставляли, чтобы увеличить свои шансы. Особенно часто распускали слухи, порочащие честь женщин семьи – до сексуальной революции было еще далеко и девица с неважной репутацией не имела ни малейшего шанса стать царицей.

Перед смотринами сотни девушек свозили в Москву и размещали в палатах. Жили они в столице на казарменном положении, так как в одном помещении ставили дюжину и больше кроватей. Кормили, поили невест за счет государевой казны, а за наведение красоты перед выходом к царю отвечали также государевы люди.

Это было не просто проявлением гостеприимства. Важно было не допустить подделок, на которые часто шли страстно желающие выйти замуж красавицы. Испокон веку девушки утолщали себе косы, вплетая в них чужие волосы, отбеливали лица, подмащивали грудь, делая ее пышнее.

Лица, отвечающие за туалет невест, нередко подкупались родней конкуренток. Девушку могли безобразно заплести или затянуть косы так, что их владелица падала в обморок. В таком случае рассматривалась версия, что девица нездорова, а ее родные лукаво хотят обмануть государя.

После таких эксцессов девушка и вся ее родня могла оказаться в опале. Так случилось с Ефимией Всеволжской, кандидаткой в жены царя Алексея Федоровича, которую вместе с семьей сослали под Тюмень. Отец Алексея также становился жертвой интриг – уже выбранной им невесте Марье Хлоповой завистники организовали расстройство кишечника. Царя тут же убедили, что понос у невесты – признак бесплодия и Хлоповы всей семьей уехали знакомиться с Тобольском.

Учитывая это, становится понятно, почему Иван Грозный на своих третьих по счету смотринах лично кратко переговорил с каждой из двух тысяч претенденток. Это не помогло, так как Марфа Собакина все же умерла через 15 дней после свадьбы. Анализ останков царицы, проведенный в наши дни, не показал присутствия в тканях яда. Поэтому можно допустить, что Марфу Васильевну отравили растительным ядом или ее свела в гроб какая-то быстрая смертельная болезнь.

Но Иван Грозный обвинил родных Марфы в том, что это они сжили ее со свету. Отца покойной супруги, которого лишь недавно сделали царской волей боярином, отправили в монастырь, а ее двоюродных братьев казнили. Интриги и заговоры были популярны в то время, а государева женитьба оказывалась окружена ими сплошь и рядом. Иван IV просто перестраховался, как это было принято у царей.

Но о возможных форс-мажорах в своей жизни и судьбе своей семьи девицы не думали. Они страстно желали получить вышитый жемчугом и золотом платок и кольцо – знаки царского выбора. После вручения этих даров будущая царица оставалась в палатах – ее уводили в верхние помещения резиденции и обращались с ней как с уже состоявшейся государыней.

Внешность царских невест

В Средние века на Руси был принят определенный стандарт женской красоты, но не все царские невесты попадали в разряд красавиц. Монархи отличались довольно разнообразными вкусами и не всегда брали в жены девиц, «бровями союзных», дородных и «белых ликом».

Приветствовались темные косы и брови, румяные щеки и красные губы. Родинки и веснушки на лице не допускались, как и болезненная бледность. Подозрительно относились к слишком худым и, наоборот, к излишне полным. И то и другое, по мнению людей того времени, могло быть признаками слабого здоровья.

Очень важной добродетелью невесты считалась скромность. В идеале девушка должна была краснеть от одного только взгляда мужчины. Агафья Грушецкая и Елена Глинская, принадлежавшие далеко не к робкому десятку, не имели этого качества, но им это прощалось из-за иноземного происхождения.

Часто после бракосочетания новоиспеченную царицу заставляли сменить имя на то, что больше соответствовало новому рангу. Например, Прасковья Лопухина, первая супруга Петра I, превратилась в более благозвучную Евдокию. Царица уже не принадлежала себе после свадьбы – она не покидала женскую половину царских палат и на людях показывалась только в церкви.