Тайна гибели хирурга, менявшего внешность Фурцевой и Орловой

В Советском Союзе не было залитых ботоксом лиц, а героями становились не инста-дивы, а стахановцы. Однако даже тогда существовала отрасль медицины, овеянная тайнами — пластическая хирургия. Доступны ее услуги были лишь самой элите — партийному руководству и самым знаменитым артистам. Был в этой отрасли и свой герой — врач с золотыми руками, чья жизнь трагически оборвалась при довольно странных обстоятельствах. Кто вы — Александр Шмелев

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Первые властители красоты

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В России, а до этого в СССР было стыдно признаваться в омоложении лица. Однако в Москве все же был Институт красоты, двери которого повидали немало знаменитых политических деятелей и боявшихся старости женщин. Первые пластические хирурги в стране получили важное задание — найти способ избавления от непрезентабельных оспин на лице вождя Иосифа Сталина. Способ был найден, но вот глава государства им воспользоваться так и не пожелал. Да это было уже и не важно. Институт красоты начал работу.

А чем наши женщины хуже?

Откуда взялась идея создать целое подразделение медиков, которые будут оперировать лица и менять внешность? В 1930 году Полина Жемчужина, супруга Вячеслава Михайловича Молотова , побывала в Париже, где увидела салоны красоты. Вернувшись, она заявила мужу, что наши женщины не хуже. Так, в Камергерском переулке Москвы был открыт маленький кабинет под названием «Лечебная косметика». И, как ни странно, спрос на эту процедуру был очень большой. Да и стоили процедуры омоложения считанные копейки.

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Подтяжку лица оценивали тогда в 7 рублей, пластику век можно было сделать за 5 рублей, а прием у врача-косметолога стоил всего 50 копеек. Пластическая хирургия была, пожалуй, единственной медицинской услугой, за которую брали в СССР деньги. Но при средней зарплате по стране в 70 рублей это, в общем, было доступно. В Москву поехали со всего Союза, ведь аналогичного медицинского учреждения нигде в стране больше нет.

Пластическая хирургия в разведке

Вскоре партийное руководство по достоинству оценило новую отрасль, и в кабинеты к пластическим хирургам стали приходить сотрудники спецслужб. Долгое время никто не знал, что многие разведчики регулярно меняли свою внешность. Прибегало правительство к услугам пластических хирургов и для выполнения тайных операций. Об одной из таких операций стало известно после путча в начале 90-х годов. Тогда сотрудники госаппарата не успели уничтожить все документы и журналисты нашли информацию о спецоперации под названием «Доминго». Перед (теперь уже легендарным) врачом Александром Шмелевым стояла задача: изменить внешность главного политического оппонента Аугусто Пиночета из Чили — Луиса Корвалана. Работа была выполнена блестяще! А пресса заинтересовалась именем хирурга.

Любовь Орлова и Екатерина Фурцева: главные клиентки Шмелева

О докторе Александре Шмелевом известно не так уж и много. Ему доверяли свою внешность жены партийных работников, с ним работала разведка, и на его столе побывали Екатерина Фурцева и сама Любовь Орлова . Причем последняя была настолько довольна результатам, что ее муж режиссер Григорий Александров снял Шмелева в своей картине «Скворец и Лира». Пожалуй, это единственная возможность увидеть лицо гениального врача.

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История больше не сохранила ни его фотографий, ни каких-либо более-менее внятных упоминаний о Шмелеве. К слову, Фурцева была у Александра Сергеевича не единожды. После процедур омоложения она благоразумно отправлялась в санаторий. А вернувшись, выглядела не только помолодевшей, но еще отдохнувшей и загоревшей. Мудрое решение, ведь никто так и не догадался о ее походах в Институт красоты. Негоже было в те времена такое афишировать. Страна, воспевающая рабочий культ, не могла и не должна была слишком акцентировать внимание на красивых скулах или стертых с лица морщинах. Тогда практически запрещалось гордиться красотой, взамен предлагалось отдавать предпочтение мозолям на руках.

Лучший пластический хирург СССР и его драмы

Александра Шмелева называли гением и лучшим пластическим врачом в стране. Но он был еше и человеком. Потеряв сына, Александр впал в депрессию. Вскоре от него ушла и жена. Слишком много испытаний обрушилось на плечи хирурга, и он пристрастился к спиртному. А алкоголь, как известно, плохой помощник в сохранении тайн. Поговаривают, что Шмелев стал делиться некоторыми секретами, которые раскрывать не стоило. Но ни единого подтверждения этому нет. Только домыслы и богатая фантазия коллег врача, уверяющих, ни при каких условиях нельзя соглашаться на тайные операции, ведь это всегда чревато последствиями.

Смерть Шмелева при загадочных обстоятельствах

В 1986 году, в начале февраля Шмелев отправится на дачу. Вернуться из этой поездки хирургу было не суждено. Смерть Александра Сергеевича до сих пор покрыта завесой тайны, будоража фантазию интернет-пользователей и обрастая новыми теориями. Но, если отбросить в сторону все легенды, то можно заявить: умирал Шмелев медленно и мучительно.

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