Как избавиться от спам-звонков

Многих людей преследуют спам-звонки. Это могут быть не обязательно мошенники, которые вымогают деньги. Чаще всего к спаму относится реклама, а также автоматические прозвоны. Ваш телефон может оказаться в базе случайно из-за того, что вы привязали свой номер к накопительной карточке в магазине или к банковской карте, поэтому этого избежать невозможно. Сейчас личные данные стоят довольно дорого, но и спрос на них крайне высок. "Рамблер" рассказывает, какие есть способы избавления от спам-звонков.

Отключение звонков от незнакомых номеров

В любом современном смартфоне есть функция, которая отключает звонки от номеров, которые не записаны у вас в телефоне. Эта функция бесплатная, но подойдет не всем. Чаще всего ее включают пожилым родственникам или детям. Дело в том, что можно пропустить рабочий звонок или информацию от курьера, например. Однако, если в вашей жизни нет ситуаций, когда нужно подходить на звонок от незнакомого номера, смело можете пользоваться этой функцией.

Отключение спама от оператора

Операторы сотовой связи знают, что многие люди раздражаются из-за рекламных звонков и научились на этом зарабатывать. К вашему основному тарифу можно подключить отдельную услугу, которая будет блокировать спам-звонки. Судя по отзывам пользователей различных операторов, которые подключили эту функцию, она действительно работает в большинстве случаев. Полностью избавиться от назойливых звонков не удалось, но их стало значительно меньше, как пишут в отзывах.

Приложения для опознания номеров