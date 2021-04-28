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Как избавиться от спам-звонков

Елизавета Назарова
4 часа назад
Многих людей преследуют спам-звонки. Это могут быть не обязательно мошенники, которые вымогают деньги. Чаще всего к спаму относится реклама, а также автоматические прозвоны. Ваш телефон может оказаться в базе случайно из-за того, что вы привязали свой номер к накопительной карточке в магазине или к банковской карте, поэтому этого избежать невозможно. Сейчас личные данные стоят довольно дорого, но и спрос на них крайне высок. "Рамблер" рассказывает, какие есть способы избавления от спам-звонков.
Как избавиться от спам-звонков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отключение звонков от незнакомых номеров

В любом современном смартфоне есть функция, которая отключает звонки от номеров, которые не записаны у вас в телефоне. Эта функция бесплатная, но подойдет не всем. Чаще всего ее включают пожилым родственникам или детям. Дело в том, что можно пропустить рабочий звонок или информацию от курьера, например. Однако, если в вашей жизни нет ситуаций, когда нужно подходить на звонок от незнакомого номера, смело можете пользоваться этой функцией.

Отключение спама от оператора

Операторы сотовой связи знают, что многие люди раздражаются из-за рекламных звонков и научились на этом зарабатывать. К вашему основному тарифу можно подключить отдельную услугу, которая будет блокировать спам-звонки. Судя по отзывам пользователей различных операторов, которые подключили эту функцию, она действительно работает в большинстве случаев. Полностью избавиться от назойливых звонков не удалось, но их стало значительно меньше, как пишут в отзывах.

Приложения для опознания номеров

Чтобы не попадаться на спам и просто игнорировать его, для смартфонов выпустили специальные приложения. Когда вам звонит незнакомый номер, о нем высвечивается информация. Например, если этот набор цифр уже был помечен как мошеннический, на экране высветится соответствующая надпись. То же самое с рекламными звонками. Большинство приложений платные и найти их очень легко.
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