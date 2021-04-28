Как откладывать деньги, чтобы хватило на пенсию

Каждому человеку хочется иметь достаточно денег для достойной старости, но не у всех есть возможность положиться на других в пожилом возрасте. Для каждого человека эта сумма будет разной, в зависимости от того, как он жил и до пенсии. В западных странах стимул накопить на пенсию довольно распространен, поэтому многие пожилые в Европе путешествуют и живут полной жизнью. "Рамблер" собрал главные советы о том, как копить на пенсию.
Фото: depositphotosdepositphotos
Откладывайте 10% от зарплаты
Одним из главных "золотых" правил накопления является откладывание 10% от зарплаты. Почему именно 10? Потому что эта сумма не сильно сократит ваши доходы и не ударит по кошельку, а в долгосрочном периоде эти 10% сложатся в крупную сумму. Главное — складывать эти деньги на закрытый счет в банке и ничего оттуда не брать. Представьте, сколько вы можете накопить, если начнете откладывать сейчас.
Инвестируйте
Вклады в банках, конечно, надежны, но не стоит оставлять деньги на вкладе под 1%. С учетом инфляции в долгосрочной перспективе ваши деньги обесценятся и сумма, которая казалась огромной 10 лет назад уже не будет такой большой. Поэтому свои сбережения нужно инвестировать. Здесь вы можете не ограничивать свою фантазию и исходить из вашего бюджета. Например, вы можете купить акции, хранить деньги вы валюте, инвестировать в недвижимость или в драгоценности.
Выплачивайте долги как можно раньше
Многие люди влезают в долги и кредиты, а потом не могут выплатить их до конца своих дней. Тогда все эти денежные тяготы переходят их ближайшим родственникам. Прежде, чем брать очередной кредит, подумайте, хотите ли вы, чтобы ваши дети спустя годы расплачивались за ваши долги. Конечно, никто не хочет такой участи, поэтому старайтесь погасить кредит и ипотеку сразу, как только сможете. Еще лучше рассчитать план, по которому вы будете выплачивать необходимую сумму.