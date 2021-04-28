Как откладывать деньги, чтобы хватило на пенсию

Каждому человеку хочется иметь достаточно денег для достойной старости, но не у всех есть возможность положиться на других в пожилом возрасте. Для каждого человека эта сумма будет разной, в зависимости от того, как он жил и до пенсии. В западных странах стимул накопить на пенсию довольно распространен, поэтому многие пожилые в Европе путешествуют и живут полной жизнью. "Рамблер" собрал главные советы о том, как копить на пенсию.

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Откладывайте 10% от зарплаты

Одним из главных "золотых" правил накопления является откладывание 10% от зарплаты. Почему именно 10? Потому что эта сумма не сильно сократит ваши доходы и не ударит по кошельку, а в долгосрочном периоде эти 10% сложатся в крупную сумму. Главное — складывать эти деньги на закрытый счет в банке и ничего оттуда не брать. Представьте, сколько вы можете накопить, если начнете откладывать сейчас.

Инвестируйте

Вклады в банках, конечно, надежны, но не стоит оставлять деньги на вкладе под 1%. С учетом инфляции в долгосрочной перспективе ваши деньги обесценятся и сумма, которая казалась огромной 10 лет назад уже не будет такой большой. Поэтому свои сбережения нужно инвестировать. Здесь вы можете не ограничивать свою фантазию и исходить из вашего бюджета. Например, вы можете купить акции, хранить деньги вы валюте, инвестировать в недвижимость или в драгоценности.

Выплачивайте долги как можно раньше