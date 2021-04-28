Секреты балерин, о которых они предпочитают не говорить

Стекло в пуантах, строжайшие диеты и бесконечные тренировки — такие ассоциации возникают у нас, когда мы вспоминаем о балеринах. Но есть ли в этом хоть какая-то доля правды? Раскрываем главные секреты балерин, о которых они предпочитают не рассказывать в интервью.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

1. Много едят

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Средний вес балерины едва достигает 45 кг. Несмотря на такие жесткие стандарты, редко кто из балерин придерживается строгой диеты. Некоторые из них даже не прочь перекусить гамбургером или картошкой фри в Макдональдсе . При таких колоссальных физических нагрузках, которые балерины испытывают на тренировках и выступлениях, калории тают буквально на глазах.

2. Не всегда рано уходят на пенсию

В среднем балерины отправляются на заслуженный отдых в 35 лет. Но далеко не все пользуются этой возможностью. Некоторые танцовщицы остаются преданными сцене до глубокой старости. Вспомните неподражаемую Майю Плисецкую . Она продолжала крутить фуэте вплоть до 70-ти лет. Тут все решает здоровье и желание выходить на сцену.

3. Отдыхают один раз в неделю

Режим балерины полностью подчинен тренировкам, а все потому, что долго отдыхать им противопоказано. Оптимальная физическая форма уходит слишком быстро. Именно поэтому балерины отдыхают всего лишь один раз в неделю.

4. Пуанты не причиняют балеринам боль

Профессиональные танцовщицы за сезон изнашивают более 100 пар туфель, а ведущие прима-балерины — в три раза больше. Множество современных фильмов и фотографий в Интернете породили миф о том, что балеринам невероятно неудобно носить пуанты. Это совсем не соответствует реальности. Современные материалы давно решили эту проблему. Кроме того, натренированные стопы и икры позволяют танцовщицам порхать на носочках, совершенно не испытывая неудобств.

5. В балете важны сила и выносливость, а не только грация

Балет по энергоемкости — второй после бокса. Энергозатраты в балете очень высокие. Несмотря на то что многим кажется «да что там сложного, ножками помахать». На самом деле работает каждая мышца. Красиво танцевать без силы и выносливости невозможно

6. На пошив одной пачки уходит больше 15 метров фатина

Прогресс и автоматизация труда никак не повлияли на изготовление балетной пачки — ее до сих пор шьют вручную. Процесс это очень кропотливый. В среднем на пошив одной пачки уходит около 15 метров тюля и две недели работы. Несмотря на огромное разнообразие моделей, существует строгие правила пошива балетной пачки. Например, нельзя использовать пуговицы и молнии, потому что они могут оторваться во время выступления. В качестве застежек используют крючки, которые пришивают в строго определенной последовательности. Иногда пачки зашивают вручную на балерине прямо перед выходом на сцену.

7. Грим и некоторые детали костюма балерины делают самостоятельно

Часто грим, а иногда даже костюмы, балерины делают самостоятельно. Оттого каждый их образ получается уникальным. Это не касается больших театров, в которых имеется собственный штат гримеров и парикмахеров.

8. Иногда имитируют высокий подъем стопы

Не секрет, что в балетном искусстве существуют собственные стандарты красоты. Здесь особенно ценятся артистки с высоким подъем стопы и чуть Х образными ногами. Иногда балерины хитрят, зрительно увеличивая подъем стопы с помощью специальных поролоновых накладок.

9. Балеринам не обязательно лишать себя радостей материнства