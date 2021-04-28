Неизвестные поражения русских, о которых молчат историки

Русский солдат - солдат-победитель. Но были войны, когда и нашим бойцам приходилось признавать поражение.

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Оршинская битва (8 сентября 1514 г.)

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Во время войны с Великим княжеством Литовским (ВКЛ) в 1512-1522 гг. московское войско первые три года подряд приступало к Смоленску и наконец, в 1514 году, овладело им. После взятия Смоленска московское войско под началом боярина Ивана Челяднина двинулось дальше на завоевание других областей ВКЛ. Навстречу ему выступило литовские (точнее литовско-белорусско-украинские) соединения под началом православного князя Константина Острожского . Противники встретились на Днепре близ города Орши.

Накануне битвы положение московской рати осложнилось изменой литовско-русского выходца Михаила Глинского, ранее перешедшего из ВКЛ на московскую службу. Русские источники считают, что Глинский раскрыл неприятелю многие слабые стороны московского войска.

Согласно литовским источникам, силы Москвы доходили до 80 тысяч воинов, тогда как литвинов было всего 35 тысяч. Современные историки оценивают силы сторон как равные, причём значительно скромнее – тысяч по 12 с каждой стороны.

Историк Д.И. Иловайский пишет, что Челяднин был настолько самоуверен, что дал переправиться через Днепр всей литовской армии, дабы разбить её целиком. Но атака не удалась, а Острожский массированными ударами артиллерии посеял панику в рядах московского войска. До половины войска погибло или рассеялось, в плен попало много знатных москвитян. Однако современные историки реконструируют начало битвы несколько иначе. Литвины тайно ночью переправились через Днепр, прикрыв свою переправу демонстративными действиями в другом месте.

Князь же Михаил Булгаков , претендовавший на начальство над всем войском, действовал совершенно несогласованно с Челядниным. После этого война вяло длилась ещё восемь лет, причём московское войско избегало битв с литвинами в открытом поле. Перемирие оставило за Москвой из всех завоеваний один Смоленск.

Поражение под Смоленском (1634 г.)

Осенью 1632 года московский царь Михаил Романов начал войну с Речью Посполитой за возвращение Смоленска. Осада города длилась восемь месяцев, королевское войско смогло прийти на помощь городу только после завершения выборов сеймом короля. В августе 1633 года оно атаковало московское войско, а в октябре обошло его с тыла. Один из воевод, князь С.В. Прозоровский, бежал, а другой, боярин М.Б. Шеин (прославившийся героической защитой Смоленска от польско-литовских войск в 1609-1611 гг.), организовал с частью войск оборону в полевом укреплении. Всю зиму они мужественно отбивали атаки неприятеля, терпели нужду и голод в осаде. Прочие царские войска не оказали им поддержку. 19 февраля 1634 года Шеин вынужден был сдаться, он согласился на почётную капитуляцию. Московскому войску разрешалось уйти со знамёнами и двенадцатью пушками, оставив прочую артиллерию полякам. В Москве поведение Шеина было очернено перед царём, и по возвращении Шеин, а также воевода А.В. Измайлов были осуждены царём на смерть.

Конотопская битва (28 июня 1659 г.)

Произошла во время русско-польской войны 1654-1667 гг. В 1658 году украинский гетман Выговский отказался от присяги Москве и заключил унию с Польшей. Противником московского войска в битве выступило объединённое войско украинского гетмана и крымского хана.

19 апреля 1659 года московская армия во главе с князем А.Н. Трубецким осадила Конотоп. 27 июня на выручку горожанам подошло объединённое украинско-крымское войско. На рассвете 28 июня Выговский со своими воинами напал на москвитян, после чего начал притворное отступление. В погоне за ним отряд князей С.Р. Пожарского и С.П. Львова удалился от основного московского войска и попал в засаду, где их поджидали скрытые главные силы неприятеля. Пожарский и Львов попали в плен, причём крымский хан приказал сразу убить Пожарского. Как описывает последствия битвы историк С.М. Соловьёв, «цвет московской конницы, совершивший счастливые походы 54 и 55 годов, сгиб в один день; пленных досталось победителям тысяч пять Никогда после того царь московский не был уже в состоянии вывести в поле такого сильного ополчения. В печальном платье вышел Алексей Михайлович к народу, и ужас напал на Москву».

Поражение под Нарвой (19 ноября 1700 г.)

Начав войну со Швецией, Пётр I двинул российскую армию к Нарве, имевшей, по его мнению, ключевое значение в борьбе за выход к Балтике. В октябре 1700 года он осадил город.

Главнокомандующим был нидерландский герцог Шарль-Эжен де Круа, его заместителем – князь И.Ю. Трубецкой. Русские силы доходили до 42 тысяч солдат, но в армии имелись большие разногласия между русскими офицерами и иноземными, пользовавшимися большими привилегиями. В ноябре под городом появился со шведской армией численностью 8-9 тысяч король Карл XII.

Накануне битвы Пётр I, вероятно, предвидя поражение, покинул русскую армию. Карл не знал об этом обстоятельстве. В метель он незаметно подобрался к русским позициям и смело атаковал их. Кто-то пустил в русских войсках слух об измене иностранных офицеров. Кавалерия Б.П. Шереметева поддалась панике и обратилась в бегство. Некоторые русские солдаты начали убивать иностранных командиров.

Тогда герцог де Круа и ряд наёмных иноземцев сдались в плен. Русская армия была дезорганизована, часть её бежала, но часть во главе с князем Я.Ф. Долгоруковым и А.М. Головиным сумела оказать сопротивление. Однако на следующий день ввиду безнадёжности положения, она объявила о капитуляции. Ей позволили уйти с сохранением стрелкового, холодного оружия и знамён.

Современные историки оценивают потери шведов примерно в 2 тысячи человек, русских – 8 тысяч убитыми и ранеными. В плен шведы взяли только 700 солдат и офицеров.

Прутский поход (12 июля 1711 г.)

После победы над шведами под Полтавой (1709 г.) Пётр I решил, что настала пора разделаться с Турцией. Он самонадеянно углубился на территорию Молдовы, и 9 июля русская армия была окружена под Яссами впятеро превосходящим ее по численности османским войском. Тем не менее царскому парламентёру П.П. Шафирову удалось склонить османского главнокомандующего, великого визиря Балтаджи Мехмед-пашу, к переговорам, на которых последнему было лично уплачено немало золота.