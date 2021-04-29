Не ведитесь: самые распространенные схемы мошенничества

Чаще всего мошенников интересуют пожилые люди, которые привыкли хранить сбережения. Однако с каждым годом аудитория обманщиков становится все моложе. "Рамблер" выяснил, какие мошеннические схемы считаются самыми распространёнными.

Работа на дому

Волна безработицы стала основой для выстраивания мошеннических схем. Людям нужны деньги и желательно много, поэтому на объявления в стиле "Работа на дому с высокой з/п" клюют многие.

Казалось бы, как может человек без особых умений, а иногда и образования получать обещанные гонорары, но в кризисной ситуации рациональное мышление притупляется.

Обычно в таких компания людей просят заплатить небольшую сумму, а взамен предлагают комплект для обучения нового сотрудника. Далее вам предлагают провернуть эту схему с другим человеком. По такому принципу строятся сетевые бизнесы.

Некоторые люди предлагают выполнить объемную работу в качестве тестового задания, объясняя это тем, что их часто обманывали и нужно проверить человека серьезно. На работу, конечно, не берут и ищут новую жертву.

Время вкладывать в акции

Наверное, вы уже слышали истории о том, что сейчас время вкладывать деньги в акции, а на кризисе можно крупно заработать. Компании призывают аудиторию скупать ценные бумаги, пока они стоят не так дорого. Финансовые эксперты обещают, что через три года каждый сможет заработать на безбедную старость.

Однако успешное инвестирование требует долгого изучения темы финансов. Очень часто "брокеры-наставники" советуют фирмы и стартапы, в которые стоит вложиться. А потом они оказываются пустышкой.