Серийные убийцы, картины которых стоят миллионы

Когда мы говорим о серийных убийцах, в голове сразу всплывают мысли только об их преступлениях. При этом многие из них находят себя в творчестве за решеткой. Удивительно, но работы преступников успешно продаются на аукционах и стоят не малых денег. "Рамблер" собрал истории кровожадных убийц, которые неожиданно открыли в себе тягу к искусству.

Джон Уэйн Гейси

Наверное, Джона Гейси можно назвать самым успешным убийцей и художником. Когда мужчина был еще на свободе, его считали образцовым членом общества. У него был бизнес, жена и дети, а еще он приглашал гостей на вечеринки и детские праздники, в ходе которых любил наряжаться в клоуна Пого. Позже выяснилось, что он убил 33 человека.

Именно он стал прототипом клоуна Пеннивайза из произведения Стивена Кинга «Оно». Джон всегда обладал тягой к искусству, поэтому во время ожидания своего смертного приговора, он нарисовал немало собственных автопортретов в образе клоуна. Теперь их продают на аукционах.

Герберт Маллин

Герберт Маллин панически боялся землетрясений. Например, он выдумал, что в день его рождения 18 апреля в 1906 году Сан-Франциско чуть не разрушило страшное землетрясение. Чтобы не допустить повторения этой трагедии, Герберт Маллин решил приносить природе человеческие жертвы.