По мировым меркам Советский Союз распался совсем недавно. Многие уверены, что СССР можно было бы не расформировывать, а вводить систему послаблений: открывать выезд за границу и свободу для бизнеса. Например, в Китае сейчас превалирует социализм с внедрением капитализма. В новом видео "Рамблер" расскажет, почему в СССР всем жилось хорошо.

Во-первых, всем было доступно питание. Все виды продуктов были доступны и все это было хорошего качества. Свежее молоко и колбаса из мяса делали рацион полезным. Да и цены в СССР были фиксированными. Во-вторых, каждый работающий человек мог получить свою квартиру. Если семья становилась больше, то и квартиру давали больше. Остальные плюсы жизни в СССР смотрите в видео.