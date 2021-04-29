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Почему в СССР всем жилось хорошо

Даня Виттиг
30 минут назад
По мировым меркам Советский Союз распался совсем недавно. Многие уверены, что СССР можно было бы не расформировывать, а вводить систему послаблений: открывать выезд за границу и свободу для бизнеса. Например, в Китае сейчас превалирует социализм с внедрением капитализма. В новом видео "Рамблер" расскажет, почему в СССР всем жилось хорошо.
Во-первых, всем было доступно питание. Все виды продуктов были доступны и все это было хорошего качества. Свежее молоко и колбаса из мяса делали рацион полезным. Да и цены в СССР были фиксированными. Во-вторых, каждый работающий человек мог получить свою квартиру. Если семья становилась больше, то и квартиру давали больше. Остальные плюсы жизни в СССР смотрите в видео.
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