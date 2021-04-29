Ученые нашли существо возрастом один миллиард лет

Ученые идентифицировали окаменелость, обнаруженную ранее на Шотландском нагорье. Анализ показал, что она представляет собой останки организма с двумя различными типами клеток, который родился и умер порядка одного миллиарда лет назад.

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Исследование опубликовано в журнале Current Biology, а краткий отчет о нем появился на сайте Университета Шеффилда (Великобритания). Специалисты этого учреждения совместно с коллегами из Бостонского колледжа (США) детально изучили окаменелость, возраст которой составляет около одного миллиарда лет.

В результате в окаменелости был идентифицирован так называемый микрофоссилий, который содержит два различных типа клеток. Это означает, что данный организм может быть самым ранним многоклеточным, известным науке.

Исследователи говорят, что данный организм дает новое понимание процесса перехода от одноклеточных организмов к сложным многоклеточным организмам и далее - к животным. Причем анализ окаменелости показал, что это существо было промежуточным звеном между одноклеточными и многоклеточными.

А значит, его можно назвать тем самым недостающим звеном эволюции, которое уже многие годы ищут ученые. Окаменелость детально описана в новом исследовании. Авторы открытия назвали ее Bicellum Brasieri.

"Истоки сложной многоклеточности и происхождение животных считаются двумя наиболее важными событиями в истории человечества и жизни на Земле, а наше открытие проливает новый свет на оба эти вопроса, - говорит один из ведущих авторов исследования профессор Чарльз Веллман. - Мы обнаружили примитивный сферический организм, состоящий из двух различных типов клеток, что стало первым шагом к сложной многоклеточной структуре, которая никогда не описывалась ранее в летописи окаменелостей".

По его словам, открытие новой окаменелости теперь позволяет предположить, что эволюция многоклеточных животных произошла как минимум один миллиард лет назад. Другой важный вывод, к которому подталкивает находка, заключается в том, что события, предшествовавшие эволюции животных, могли происходить не только в соленой воде океанов, но и в пресной озерной воде.

"Биологи предположили, что происхождение животных включало в себя включение и повторное использование предшествующих генов, которые ранее развивались в одноклеточных организмах, - говорит профессор Пол Стротер из Бостонского колледжа. - То, что мы наблюдаем у Bicellum, является примером такой генетической системы, включающей межклеточную адгезию и дифференцировку клеток, которая могла быть включена в геном животного полмиллиарда лет спустя".