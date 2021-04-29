Священник рассказал о значении цвета яиц на Пасху

Яйца на Пасху традиционно красят в различные цвета. Каждый из них имеет своё значение. Об этом NEWS.ru рассказал православный священник Сергей Сеньчуков.

Яйцо — это символика новой жизни. Именно яйцо подарила Мария Магдалина императору Тиберию в знак благой вести, красное яйцо, — отметил представитель церкви.

Он пояснил, что красный цвет является основным для пасхального богослужения. С одной стороны, он имеет торжественное значение, с другой — напоминает о смерти Спасителя на кресте и его воскресении.

Священнослужитель добавил, что зелёный цвет посвящён преподобным, голубой — Богородице.