Как ноги коня у памятников указывают на причину гибели всадника

Британские ученые исследовали традицию возведения памятников от Древнего Рима до наших дней. Было исследовано более 40 тысяч статуй и в итоге выявлена довольно любопытная закономерность. Читайте о ней в материале “Рамблера”.

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В частности одним из интересных фактов, выявленных учеными, является традиция возведения памятников полководцам и другим историческим персонам, восседающим на лошадях. Специалисты отмечают взаимосвязь между положением ног животного и судьбой его всадника.

Так, исследователи отмечают, что в подавляющем большинстве прослеживаются следующие закономерности: если у лошади всадника на памятнике обе ноги подняты вверх (животное встало на дыбы), это означает, что он погиб в бою, поднятая одна нога символизирует гибель от ран, полученных в сражении, если же у животного все четыре конечности стоят на земле, значит, человек умер естественной смертью.