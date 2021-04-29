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Как ноги коня у памятников указывают на причину гибели всадника

Александра Нечаева
2 часа назад
Британские ученые исследовали традицию возведения памятников от Древнего Рима до наших дней. Было исследовано более 40 тысяч статуй и в итоге выявлена довольно любопытная закономерность. Читайте о ней в материале “Рамблера”.
Как ноги коня у памятников указывают на причину гибели всадника
Фото: DepositphotosDepositphotos
В частности одним из интересных фактов, выявленных учеными, является традиция возведения памятников полководцам и другим историческим персонам, восседающим на лошадях. Специалисты отмечают взаимосвязь между положением ног животного и судьбой его всадника.
Так, исследователи отмечают, что в подавляющем большинстве прослеживаются следующие закономерности: если у лошади всадника на памятнике обе ноги подняты вверх (животное встало на дыбы), это означает, что он погиб в бою, поднятая одна нога символизирует гибель от ран, полученных в сражении, если же у животного все четыре конечности стоят на земле, значит, человек умер естественной смертью.
Следует отметить, что из этого правила, разумеется, есть исключения. Например, Медный всадник на Сенатской площади в Санкт-Петербурге: обе ноги лошади на монументе подняты вверх, при этом известно, что Петр Первый вовсе не погиб в бою.
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