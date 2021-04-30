Как безопасно использовать копию паспорта в Сети

Современные технологии в разы упрощают жизнь и экономят время. Однако порой именно благодаря им граждане становятся жертвами мошенников. В частности, когда загружают копию паспорта в интернет. Подробнее о том, как безопасно использовать документ в Сети – в материале "Рамблера".

Нанесите водяные знаки на копию

При помощи фоторедактора или онлайн-сервиса напишите прозрачными буквами на документе, для чего он предназначен. К примеру, если вы проходите идентификацию в платежном сервисе, так и указывайте. Использовать копию паспорта с водяным знаком в мошеннических целях невозможно. А избавиться от знака крайне непросто.

Не отправляйте копию паспорта, если не уверены в адресате

Предоставляйте документ собеседнику, только если абсолютно уверены в нем. Если копия необходима для вашего трудоустройства в крупную компанию, в добросовестности нанимателя можно не сомневаться. Но если потенциальный работодатель просит отправить скан паспорта по электронной почте еще до собеседования – это должно насторожить.

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